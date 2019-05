Juliet, Naked – Tutta un'altra musica: trailer italiano della commedia con Rose Byrne e Ethan Hawke

Di Pietro Ferraro giovedì 9 maggio 2019

Juliet, Naked: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Jesse Peretz nei cinema italiani dal 6 giugno 2019.

Il 6 giugno Bim Distribuzione porta ne cinema italiani Juliet, Naked – Tutta un'altra musica, la commedia tratta dall'omonimo romanzo di Nick Hornby sulle nuove chance che la vita ci offre.

Diretto da Jesse Peretz (Quell'idiota di nostro fratello) e scritto da Evgenia Peretz, Jim Taylor e Tamara Jenkins, il film vede come protagonista Rose Byrne come una donna impegnata in una relazione a lungo termine con un fan ossessivo (Chris O'Dowd) di un oscuro musicista rock (Ethan Hawke), che poi instaura un relazione proprio con quello stesso attempato rocker creando un cortocircuito sentimentale.

La trama ufficiale:





Annie (Rose Byrne) vive da lungo tempo una relazione abitudinaria con Duncan (Chris O’Dowd), fan ossessivo dell'ormai sconosciuto musicista rock Tucker Crowe (Ethan Hawke). L'uscita del demo acustico di un album di successo di Tucker di venticinque anni prima porterà a un incontro con l'elusivo rocker che cambierà la vita di tutti i protagonisti.

Il cast del film è completato Azhy Robertson, Lily Brazier, Ayoola Smart, Denise Gough, Eleanor Matsuura e Megan Dodds.

Per quanto riguarda la colonna sonora, per creare l'album "classico" a cui è maggiormente noto il personaggio di Tucker, il regista Jesse Peretz si è rivolto al precedente collaboratore Nathan Larson che ha lavorato con lui in Quell'idiota di nostro fratello. Nel corso di tre anni, hanno scritto canzoni e richiesto demo da circa 35 artisti come Conor Oberst, Robyn Hitchcock e Ryan Adams. L'ispirazione di Nathan Larson per la musica è stata l'album "Third / Sister Lovers" di Big Star e l'amico Jeff Buckley.