Fast and Furious, arriva uno spin-off dedicato a Charlize Theron?

Di Federico Boni giovedì 9 maggio 2019

La Universal punta ad un 2° spin-off di Fast and Furious.

In attesa di vedere Hobbs & Shaw, in sala dall'8 agosto, e Fast and Furious 9, al cinema dal maggio del 2020, la Universal pensa ad un secondo spin-off dall'infinito e miliardario franchise automobilistico.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, infatti, lo studios starebbe pensando ad un nuovo capitolo interamente dedicato a Cipher, personaggio interpretato da Charlize Theron nel 2017, in Fast & Furious 8. L'idea della Universal è quella di tramutare Fast and Furious in un Universo in stile Marvel.

Diretto da David Leitch, co-regista di John Wick, Hobbs & Shaw ruoterà attorno a Dwayne Johnson e Jason Statham, e ai loro Luke Hobbs e Deckard Shaw visti in più capitoli della saga Fast and Furious.

In 16 anni e 8 film, il franchise ha incassato la bellezza di 5 miliardi e 132.1 milioni di dollari in tutto il mondo.