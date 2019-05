Jessica Chastain e Andrew Garfield saranno i televangelisti Jim e Tammy Faye Bakker

Di Federico Boni venerdì 10 maggio 2019

Telepredicatori anni '70 e '80, Jim e Tammy Faye Bakker diventano biopic.

Jessica Chastain e Andrew Garfiled interpreteranno i televangelisti Jim e Tammy Faye Bakker in un nuovo biopic targato Fox Searchlight, basato sul documentario del '2000 The Eyes of Tammy Faye (narrato dalla drag queen RuPaul). In cabina di regia Michael Showalter, regista del fenomeno The Big Sick, con Abe Sylvia allo script.

Il film seguirà l'ascesa e la caduta dei due telepredicatori tra gli anni '70 e '80, dalle loro umili origini alla creazione della più grande rete di trasmissione religiosa mai vista prima, con annesso parco a tema. Mentre Tammy Faye era nota per i suoi canti, le ciglia e la bontà d'animo, tanto dall'aver stretto un forte legame con la comunità LGBT durante l'apice della crisi dell'AIDS, l'impero creato da suo marito cadde rovinosamente in seguito alla rivelazione di irregolarità finanziarie e ad accuse di stupro nei suoi confronti. Il matrimonio, neanche a dirlo, si sbriciolò.

La Chastain produrrà il tutto con Kelly Carmichael attraverso la loro Freckle Films, insieme a Gigi Pritzker e Rachel Shane e alla loro Madison Wells Media. Jordana Mollick farà da produttrice esecutiva.

