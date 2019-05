Avengers: Endgame - nuova action figure "Hot Toys" di Tony Stark con tuta Regno Quantico

Di Pietro Ferraro venerdì 10 maggio 2019

Hot Toys annuncia una nuova action-doll di Tony Stark con tuta per il Regno quantico ispirata al blockbuster "Avengers: Endgame".

Avengers: Endgame ha recentemente aggiunto altri 100 milioni di dollari all'incasso globale surclassando Titanic e superando quota 2 miliardi e 300 milioni, ma Avatar mantiene ancora la vetta come il più alto incasso di sempre con circa 487 milioni di distanza dall'inseguitore, il che rende l'idea dell'enormità incassata dal kolossal fantascientifico di James Cameron.

In quest'ultima puntata dell'Infinity Saga, i Marvel Studios hanno portato i fan in un viaggio straordinario sull'amicizia, il lavoro di squadra e l'accantonamento delle differenze per superare gli ostacoli. I nostri amati supereroi capiscono quanto sia fragile la realtà e i sacrifici che devono essere fatti per mantenerla.

Nei trailer di "Avengers: Endgame" ha subito spiccato la nuova tuta bianca del team Avengers realizzata sulla base della tecnologia creata da Hank Pym per navigare attraverso il Regno Quantico, che come era stato ampiamente anticipato ha giocato un ruolo cruciale nella missione organizzata per invertire gli effetti apocalittici dello schiocco di dita di Thanos tristemente noto come la "Decimazione". Con il film nelle sale, il mistero dietro questo nuovo costume è stato finalmente svelato, e ora Hot Toys presenta una nuova action-figure in scala 1/6 che ritrae Tony Stark in questo brillante abbigliamento tecnologico personalizzato con il logo degli Avengers.

Realizzato sulla base del volto di Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark in "Avengers: Endgame", la figure (alta circa 30 cm per oltre 30 punti di articolazione) presenta due teste: una senza casco e una con casco con funzione di illuminazione a LED sulla visiera trasparente, che mostra parte del viso di Tony Stark. Per quanto riguarda gli accessori, la figure è accompagnata da un casco di Iron Man "Mark 50" pesantemente danneggiato (che replica quello della scena di Stark e Nebula alla deriva nello spazio), un set di mani intercambiabili e una base a tema personalizzata con logo del film.