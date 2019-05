The Conjuring 2: NECA annuncia l'action figure dell'Uomo Storto

Di Pietro Ferraro venerdì 10 maggio 2019

NECA annuncia una nuova action figure ispirata all'inquietante Uomo Storto / Crooked Man del "Conjuring Universe".

Nel 2013 l'horror sovrannaturale L'evocazione lanciava con enorme successo il "Conjuring Universe" creato da James Wan, prodotto da New Line Cinema e distribuito dalla Warner Bros. Pictures. I film del franchise presentano una drammatizzazione dei casi reali di Ed e Lorraine Warren, investigatori e studiosi del paranormale associati a casi prominenti e controversi di infestazioni sovrannaturali. I film della serie principale seguono i loro tentativi di aiutare le persone che si ritrovano tormentate e in qualche caso possedute da spiriti demoniaci, mentre i film spin-off si concentrano sulle origini di alcune delle entità che i coniugi Warren hanno incontrato durante le loro investigazioni.

Gli spin-off sinora usciti sono Annabelle basato sull'omonima bambola infestata, che ha fruito anche di un sequel dal titolo Annabelle 2: Creation, seguito da The Nun che ha visto la demoniaca suora Valak nel suo primo film da protagonista dopo l'esordio nel sequel The Conjuring - Il caso Enfield aka The Conjuring 2. In quest'ultimo film è apparsa un'altra entità demoniaca nota come L'uomo storto aka The Crooked Man il cui spin-off è attualmente in sviluppo scritto da Mike Van Waes da una storia di James Wan. In un'intervista Wan ha dichiarato che con "The Crooked Man" l'intento è di sviluppare un sottogenere del cinema horror narrato come una fiaba dark.

NECA dopo l'uscita di un'action figure dedicata alla suora demone Valak, ispirata al film "The Nun", ora annuncia una nuova action figure stavolta ispirata al grottesco "Uomo Storto" aka "Crooked Man". L'action figure parte della serie "Ultimate" di NECA è completamente articolata, accessoriata e misura circa 22 cm in altezza.

"L'Uomo Storto" appare come una manifestazione del demone Valak ed è basato sull'omonima filastrocca per bambini. Il suo aspetto terrificante e grottesco è perfettamente replicato in questa action figure dotata di tre diverse teste con sculture uniche, un cappello rimovibile, uno zootropio giocattolo e un ombrello.