Stasera in tv: L’Era Glaciale 5 – In rotta di collisione su Italia 1

Cast e personaggi

Doppiatori originali

Ray Romano: Manny

John Leguizamo: Sid

Denis Leary: Diego

Adam DeVine: Julian

Jesse Tyler Ferguson: Shangri Llama

Max Greenfield: Roger

Jessie J: Brooke

Nick Offerman: Gavin

Keke Palmer: Pesca

Josh Peck: Eddie

Simon Pegg: Buck, Pitagora Buck, Robo Buck

Seann William Scott: Crash

Wanda Sykes: Nonnina

Jennifer Lopez: Shira

Queen Latifah: Ellie

Stephanie Beatriz: Gertie

Neil deGrasse Tyson: Neil deBuck Weasel

Michael Strahan: Teddy

Lilly Singh: Misty, Bubbles

Chris Wedge: Scrat

Melissa Rauch: Francine

Carlos Ponce: Remy

Doppiatori italiani

Filippo Timi: Manny

Claudio Bisio: Sid

Pino Insegno: Diego

Niccolò Guidi: Julian

Roberto Gammino: Shangri Llama

Marco Vivio: Roger

Veronica Puccio: Brooke

Roberto Draghetti: Gavin

Isabelle Adriani: Pesca

Lee Ryan: Eddie

Massimo Giuliani: Buck

Francesco Pezzulli: Crash

Cristina Noci: Nonnina

Hong-hu Ada Perotti: Shira

Roberta Lanfranchi: Ellie

Giulia Santilli: Gertie

Paolo Marchese: Neil deBuck Weasel

Marco Mete: Teddy

Ilaria Stagni: Misty e Bubbles

Sara Ferranti: Francine

Alessandro Campaiola: Remy

Trama e recensione

L’epico inseguimento della ghianda sfuggente, catapulterà Scrat nell’universo, dove accidentalmente darà origine ad una serie di eventi che trasformeranno e minacceranno il mondo dell’Era Glaciale. Per salvarsi Sid, Manny, Diego e il resto del gruppo dovranno abbandonare la loro casa e intraprendere un’avventura ricca di comicità, viaggiando attraverso nuove terre esotiche e incontrando nuovi coloratissimi personaggi.

Curiosità

La trama del corto di Scrat è una parodia di film di fantascienza come Alien (1979), Prometheus (2012) e Sopravvissuto – The Martian (2015). Tuttavia è principalmente una parodia di Gravity (2013), con entrambi i film che condividono la stessa musica nei loro trailer e un riferimento alla morte di un personaggio.

Buck (Simon Pegg) ritorna in un ruolo importante, dopo un cameo interpretato in L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva (2012).

Ethan il mammut e Louis il riccio, due personaggi principali de L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva (2012) sono assenti da questo film. In questo film Pesca è fidanzata con un altro mammut di nome Julian che ha solo tre battute nell’intero film. Louis ha solo un breve cameo silenzioso per alcuni secondi all’inizio del film.

Gavin, Gertie e Roger sono dei “Dakotaraptor”.

L’era glaciale 5 è il primo ruolo ufficiale in un film per la cantautrice britannica Jessie J. che in originale presta la voce alla femmina di bradipo Brooke.

Il film si svolge quattordici anni dopo L’era glaciale (2002), dieci anni dopo L‘era glaciale 2 – Il disgelo (2006), sette anni dopo L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri (2009), e quattro anni dopo L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva (2012).

Il film che segna l’undicesimo lungometraggio di Blue Sky Studios è uscito nelle sale americane il 22 luglio 2016, il cinquantaduesimo compleanno di John Leguizamo (Sid).

Buck scopre una grotta con una colonna a tre lati che raffigura avvenimenti passati di estinzione di massa e uno futuro. Su uno dei lati, si vede una foto di Sid con i suoi tre “figli” dinosauri de L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri.

Il modo in cui Neil deBuck Weasel descrive la scienza, è una parodia di un documentario intitolato Cosmos: Odissea nello spazio (2014) con Neil deGrasse Tyson, che in originale presta la voce al personaggio.

Il film stava per finire con Scrat che combatte gli alieni per per la sua adorata ghianda. Probabilmente è stato tagliato per limiti di tempo, e sostituito con la scena molto più breve con Scrat che fa schiantare la nave su Marte rendendolo inabitabile. Le scene con Srat che combatte gli alieni sono state incluse nel DVD come contenuti speciali.

Quando i cattivi stanno cercando Buck e gli altri, usano il loro figlio come un cannocchiale, e si vede un criceto che piange davanti a una Statua della Libertà distrutta. Si tratta di un omaggio al finale del classico Il pianeta delle scimmie (1968).

Il film costato 105 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 408.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di John Debney nominato all’Oscar per le musiche de La passione di Cristo. Altri crediti di Debney includono musiche per Le follie dell’imperatore, Spy Kids, Iron Man 2, Chicken Little e più recentemente per il remake live-action Il libro della giungla.

nominato all’Oscar per le musiche de La passione di Cristo. Altri crediti di Debney includono musiche per Le follie dell’imperatore, Spy Kids, Iron Man 2, Chicken Little e più recentemente per il remake live-action Il libro della giungla. La colonna sonora include il brano “Crazy In Love” di Sarai Howard.

TRACK LISTINGS:

1. Ice Age: Collision Course Main Title – John Debney

2. Cosmic Scrat-tastrophe – John Debney

3. Earthbound Acorn – John Debney

4. Family Bonding – John Debney & David Newman

5. Clingy Sid – John Debney

6. Women – John Debney and John Powell

7. Extreme Gravity – John Debney

8. Did You Forget? – John Debney

9. Peaches And Julian – John Debney

10. Meteor Shower – John Debney

11. Ancient Temple – John Debney

12. The Tablet – John Debney

13. Dino Bird Plan – John Debney

14. Magnets – John Debney

15. Electrical Storm – John Debney

16. Parenting – John Debney

17. The Herd Rests – John Debney

18. Kidnapping – John Debney

19. Crash Site – John Debney

20. Geotopia – John Debney

21. The Shangri-llama – John Debney

22. A Good Life – John Debney & David Newman

23. Proposal – John Debney

24. Sealing The Volcano – John Debney

25. Dino Birds Join The Mission – John Debney

26. Julian’s Moment – John Debney

27. We Did It – John Debney and John Powell

28. Wedding Preparations – John Debney & David Newman

29. Mars – John Debney

30. Ice Age: Collision Course End Credits (Soundtrack Edit) – John Debney

31. Dream Weaver – Trent Harmon

