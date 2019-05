Cleanin 'Up the Town: il documentario definitivo su "Ghostbusters" approda a Cannes 2019

Di Pietro Ferraro sabato 11 maggio 2019

Il documentario "Cleanin 'Up the Town" sul classico franchise anni ottanta "Ghostbusters" è in arrivo al Festival di Cannes 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Cleanin 'Up the Town è in arrivo a Cannes. Il documentario sul franchise Ghostbusters vanta 46 interviste con il cast e la troupe responsabili della realizzazione dell'iconica commedia del 1984 e del sequel datato 1989. Kew Media Distribution, con sede a Londra, ha annunciato sei titoli per Cannes e il tanto atteso documentario su "Ghostbusters" è nella lista. Il progetto è stato avviato oltre otto anni fa dai fratelli Anthony e Claire Bueno con l'intento di realizzare il documentario definitivo su "Ghostbusters".

Il cast originale dei due "Ghostbusters", Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e il regista Ivan Reitman, sono solo alcuni dei nomi inclusi in "Cleanin 'Up The Town". Il documentario mostra un approfondito dietro le quinte, racconta la la storia dietro il franchise e allo stesso tempo affronta le motivazioni dietro lo stuolo di fan che ancora adorano uno dei più popolari franchise degli anni ottanta. Gli spettatori potranno dare una sbirciatina al modo in cui i film sono stati realizzati dalle persone che erano presenti e hanno reso tutto possibile. Purtroppo all'appello manca Bill Murray poiché sembra che i realizzatori non siano riusciti ad ottenere nuove interviste con l'attore.

"Cleanin 'Up The Town" presenta tantissimi filmati di repertorio mai visti prima di "Ghostbusters" e "Ghostbusters II". Oltre alle nuove interviste menzionate sopra, il documentario presenta anche interviste con i produttori Joe Medjuck e Michael C. Gross, il team degli effetti visivi Richard Edlund, John Bruno, Dennis Muren, Steve Johnson, Randall William Cook, Howie Weed e Ned Gorman. Intervistati anche i musicisti Ray Parker Jr. e Randy Edelman e il montatore Sheldon Kahn così da coprire ogni parte del processo creativo che ha contribuito a creare un franchise iconico, orami parte dell'immaginario cinematografico e della Cultura Pop.

"Cleanin 'Up The Town" ha saltato l'uscita originale fissata al 2016 poiché il documentario non era ancora pronto e confezionato, ma ora ci siamo e il Festival di Cannes diventerà l'occasione giusta per la presentazione, senza contare il tempismo perfetto del documentario che arriva dopo il recente annuncio di un Ghostbusters 3 diretto da Jason Reitman, un sequel ambientato nel medesimo universo dell'originale "Ghostbusters" nonché sequel diretto di "Ghostbusters II", progetto che dovrebbe entrare in produzione quest'estate per un'uscita fissata al 2020.

