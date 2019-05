Matrix 4, torna Keanu Reeves?

Di Federico Boni domenica 12 maggio 2019

Lo storico Neo tornerebbe sul set per girare Matrix 4.

Esattamente 20 anni fa, era il 31 marzo del 1999, usciva nei cinema d'America Matrix dei fratelli Wachowski, poi diventate sorelle, in grado di incassare 463,517,383 dollari e vincere 4 premi Oscar. Un successo clamoroso e travolgente che portò le sue autrici a realizzare una trilogia, composta successivamente dai capitoli Matrix Revolutions e Matrix Reloaded, in grado di incassare complessivamente 1 miliardo e 633 milioni di dollari.

Ebbene dopo anni di rumor, Matrix 4 è sempre più vicino. Ma non in quanto sequel, bensì come possibile reboot. Nel corso della presentazione di John Wick Chapter 3: Parabellum, il regista Chad Stahelski ha fatto intendere che la Warner Bros. abbia effettivamente in sviluppo un nuovo Matrix. Con Keanu Reeves di nuovo coinvolto nel progetto.



Sono molto felice che le Wachowski non stiano semplicemente facendo una Matrix, ma stiano ampliando ciò che tutti noi abbiamo amato. E se è vicino al livello di quello che hanno già fatto, non ci vorrebbe più di una telefonata per andare da loro: 'Ehi, vogliamo che tu faccia da stuntman', e probabilmente andrei a farmi colpire da un auto.

Ora apprezzato regista, Stahelski fece infatti da controfigura a Keanu Reeves nella trilogia di Matrix. Chad ha poi aggiunto che non è detto che le Wachowski dirigeranno la nuova pellicola, ma le due registe saranno comunque coinvolte. Reeves, interrogato sul tema, è stato chiaro: "Sarebbe un regalo". "Non direi di no a tutto questo".