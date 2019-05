Baba Yaga: trailer e poster del film horror russo dal regista di "The Bride"

Di Pietro Ferraro martedì 14 maggio 2019

Baba Yaga: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Svyatoslav Podgaevskiy.

Dalla Russia con orrore, sono disponibili un trailer e una locandina di Baba Yaga: Terror of the Dark Forest, il nuovo horror del russo Svyatoslav Podgaevskiy, il regista The Mermaid: Lake of the Dead e The Bride.

Il film è una rivisitazione della leggenda del popolare demone del folklore salvo, una grottesca megera dotata di poteri magici spesso paragonata ad una strega, l'abbiamo vista recentemente rappresentata in maniera magistrale nel sottovalutato reboot horror di Hellboy.

La trama segue una giovane famiglia che si è trasferita in un nuovo appartamento alla periferia della città. La tata assoldata dalla coppia per la figlia neonata acquisisce rapidamente sicurezza e confidenza. Tuttavia il figlio maggiore Egor è spaventato dall'inquietante comportamento della donna, ma i suoi genitori non gli credono. Le videocamere di sorveglianza installate dal padre per comodità confermano solo che tutto è in ordine e non c'è nulla di strano. Poi un giorno Egor tornando a casa non trova traccia né della tata né della sorellina, e i genitori sono in una strana trance e non si ricordano nemmeno di avere una figlia. Poi Egor, insieme ai suoi amici, va in cerca della sorellina, e durante la ricerca scopre che la tata è in realtà un antico demone slavo, popolarmente conosciuto come Baba Yaga.

"Baba Yaga: Terror of the Dark Forest" è interpretato da Interpretato da Svetlana Ustinova, Maryana Spivak, Yuliya Aleksandrova e Aleksey Rozin.