Non ricordo se ho ucciso, Annette Bening e Michelle Pfeiffer per l'adattamento di Turn Of Mind

Di Federico Boni domenica 12 maggio 2019

Annette Bening e Michelle Pfeiffer nel thriller di Gideon Raff.

Annette Bening e Michelle Pfeiffer saranno le protagoniste dell'adattamento cinematografico di Turn Of Mind, best seller di Alice LaPlante arrivato in Italia grazie a Fazi Editore con il titolo Non ricordo se ho ucciso.

Il vincitore del premio Pulitzer Doug Wright sta adattando il romanzo, che ruota attorno a Jennifer White, donna che ha passato la maggior parte della sua vita a esercitare la professione di chirurgo, attività nella quale ha raggiunto traguardi eccellenti, assicurandosi una carriera brillante e remunerativa.

È vissuta in un appartamento elegante, di classe, dove insieme al marito ha cresciuto i suoi due figli, Mark e Fiona. Lo scorrere del tempo ha portato con sé inevitabili delusioni e qualche lutto, però l'amica più cara, Amanda, è stata sempre lì, alla porta accanto, presenza sororale che ha custodito tutte le pieghe della vita di Jennifer come solo le amiche più vere sanno fare. Ora la dottoressa White ha sessantacinque anni, è in pensione e da qualche mese Magdalena, infermiera premurosa, vive in casa sua. Ed è qui che comincia questa storia, con la notizia della morte di Amanda e la polizia che bussa alla porta di Jennifer, perché lei conosceva bene la vittima e perché le ha vissuto accanto per tanto tempo. La donna è stata ritrovata con quattro dita di una mano amputate, un'operazione fatta con precisione, con mestiere, un taglio netto da bisturi. Esiste un legame tra l'omicidio e la dottoressa? Sarà necessario attraversare la mente di lei, ferita dall'Alzheimer, privata della possibilità di registrare e ricordare, e dai frammenti di memoria ricostruire cosa è successo.

"Non ricordo se ho ucciso" è un viaggio lontano, un gioco di specchi dove il racconto privato incrocia la vicenda criminale, dove ogni personaggio è una scoperta...

A produrre la pellicola Gail Berman, Rory Koslow e Gideon Raff, creatore della serie israeliana Prisoners of War che dirigerà il tutto.