Star Wars: su Twitter un pazzesco video con spada laser condiviso da Mark Hamill

Di Pietro Ferraro lunedì 13 maggio 2019

Mark Hamill ha condiviso su Twitter un video con una donna che dimostra un'abilità pazzesca con la spada laser.

Mark Hamill icona di Star Wars ha utilizzato Twitter per condividere un video di una donna che utilizza una spada laser in maniera straordinaria, e visti i capelli rossi della stuntwoman in questione molti dei commenti scaturiti dal suddetto video hanno inevitabilmente parlato del perché il personaggio di Mara Jade non sia ancora approdato sul grande schermo.

Il nome di Mark Hamill è impresso a fuoco nell'immaginario cinematografico grazie all'amato personaggio di Luke Skywalker, protagonista della trilogia originale, dei primi due capitoli della trilogia sequel e prossimamente in Star Wars: The Rise of Skywalker, anche se non è stato svelato in che forma, forse quella di un Fantasma di Forza dato che Luke in forma di proiezione astrale ha affrontato il nipote Kylo Ren e l'esercito del Primo Ordine nel finale de "Gli Ultimi Jedi", andando incontro al medesimo destino del suo mentore Obi-Wan Kenobi in "Una nuova speranza".

Per quanto riguarda Mara Jade, è un personaggio dell'Universo Espanso introdotta ai fan per la prima volta nel romanzo "L'erede dell'Impero" del 1991. Jade originariamente era una Mano dell'Imperatore, una agente e killer designata a delicate missioni speciali per l'Impero. Dopo la morte di Palpatine, Jade si unisce all'Alleanza dei Contrabbandieri e in seguito ad intraprende la via della Forza diventando una Maestra Jedi. Fu la missione assegnatale di uccidere Luke Skywalker dopo la morte dell'Imperatore che la porterà invece ad innamorarsi e a sposare il suo "obiettivo" e ad avere da Luke un bambino di nome Ben. Jade verrà poi uccisa da suo nipote Jacen Solo nel libro intitolato "Legacy of the Force 5: Sacrifice" del 2007.

Hamill ha condiviso il video chiarendo l'universalità di genere per la saga di Star Wars che vanta milioni di fan di entrambi i sessi. L'attore ha anche recentemente parlato in un altro tweet della vita sentimentale di Luke Skywalker che sul grande schermo appare completamente assente, a parte la cotta adolescenziale per Leia che in seguito scoprirà essere sua sorella. Hamill valutando il mistero che circonda la vita sessuale di Luke Skywalker si è detto convinto che il Maestro Jedi non sia morto vergine. A quanto pare i fan hanno discusso di questa possibilità e Hamill ha detto infine la sua: "È indeterminato, ma nel retroscena che ho creato io per lui la risposta è: no". Hamill ha anche invitato i fan a creare il loro retroscena su questa domanda, il primo che ci è venuto in mente è che Luke ha incontrato Mara Jade, i due hanno avuto un figlio e che Rey incontrerà il figlio di Luke in "The Rise of Skywalker".

Tornando al video, la donna si chiama Michelle Christa Smith, una stunt che ha lavorato in svariati film tra cui Deadpool (come controfigura di Gina Carano), Cappuccetto rosso sangue e Dead Rising: Watchtower e serie tv come Arrow, Supergirl e Smallville. Smith si è anche cimentata come attrice con ruoli nelle serie tv Fringe e in Charmed, recente reboot di Streghe dove ha impersonato Elder Zaragoza nell'episodio 20 della prima stagione ("Hambush").