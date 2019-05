Box Office Italia, Pokemon Detective Pikachu batte Avengers: Endgame

Di Federico Boni lunedì 13 maggio 2019

Avengers: Endgame costretto a cedere lo scettro del botteghino ai Pokemon.

Box Office Usa, Avengers: Endgame batte anche Detective Pikachu Esordio in 2° posizione negli States per Detective Pikachu, mentre Tolkien fa flop. Primato abbattuto. Se negli States si è dovuto accontentare della seconda piazza, nel Bel Paese Pokemon Detective Pikachu ha fatto suo lo scettro del box office, incassando 2.394.696 euro in 4 giorni, con 354.546 spettatori paganti e 520 copie. Ottima la media per sala di 4.605 euro, con Avengers: Endgame costretto ad abdicare dopo due settimane di assoluto dominio. Altri 1.353.824 euro per il cinecomic Marvel, spalmato ancora in 747 copie e arrivato ai 28.302.803 euro totali, con 3.800.477 ticket staccati. Il muro dei 30 milioni è sempre più vicino.

Medaglia di bronzo per Zac Efron e il suo Ted Bundy - Fascino Criminale, debuttante con 591.189 euro in 4 giorni, mentre non ha certamente fatto furore Pet Sematary della Fox, partito con solo 564.673 euro, anche se lanciato in 359 copie. Stanlio e Ollio della Lucky Red è invece arrivato ai 1.7 milioni di euro, con Ma cosa ci dice il cervello a quota 4.8 milioni, Attacco a Mumbai agli 840.000 euro e Dumbo agli 11.099.363 euro. Tra gli altri esordi, Red Joan è partito con 238.856 euro, Il grande spirito di Sergio Rubini con 167.392 euro e I Figli del Fiume Giallo con 80.747 euro.

Weekend affollato anche il prossimo grazie alle uscite di Unfriended 2, John Wick 3, Bangla, Attenti a quelle Due, Quando eravamo fratelli, Mò Vi Mento e Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar.