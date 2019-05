Witchboard: confermato il remake di Spiritika, Chuck Russell alla regia

Di Pietro Ferraro lunedì 13 maggio 2019

Il film horror Witchboard aka Spiritika del 1986 fruirà di un remake diretto dal regista di Nightmare 3.

E' stato annunciato il lancio di una nuova casa di produzione, la "Grimmfest Films", legata al Grimmfest Film Festival, un festival britannico indipendente dedicato al cinema genere e a nuovi film horror, cult, fantasy estremo e film di fantascienza. Il sito Screen Daily riporta che uno dei primi film in uscita nella loro lista Witchboard un remake dell'horror Spiritika del 1986 che sarà diretto dallo specialista Chuck Russell (Nighmare 3, Blob - Il fluido che uccide).

La fonte riporta che la lista di progetti in sviluppo di Grimmfest include il remake "Witchboard" di Chuck Russell che viene descritto come rivisitazione del film horror del 1986 che sarà scritto da Russell e dal produttore Greg McKay. Grimmfest coprodurrà il progetto in collaborazione con Falconer Pictures, M2 Media Post Inc. e Minds Eye Entertainment.

L'ultimo aggiornamento su questo rifacimento risale al 2017 quando lo stesso Russell in un'ia dichiarazione rilasciata al sito Bloody Disgusting disse del progetto: "È un trampolino di lancio per approcciare un più profondo fantasy sovrannaturale".

Nel film originale scritto e diretto da un allora esordiente Kevin S. Tenney che preso spunto dal classico L'esorcista, una studentessa universitaria dopo aver utilizzato una tavola ouija ad una festa viene perseguitata e infine posseduta da uno spirito demoniaco. Il film originale ha generato due sequel: Spiritika 2 - Il gioco del diavolo (1993) e Spiritika 3 - A letto con il demonio (1995).