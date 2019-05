The Purge 5, annunciata la data d'uscita

Di Federico Boni lunedì 13 maggio 2019

Riprese imminenti per The Purge 5, ultimo capitolo del franchise.

Ad un anno dal prequel The First Purge, in grado di incassare 136,986,202 dollari in tutto il mondo dopo esserne costati appena 13, prosegue senza sosta la saga ideata da James DeMonaco nel 2014. Il quinto capitolo è stato ufficialmente annunciato dalla Universal Pictures e Blumhouse Pictures, con un'uscita in sala datata 10 luglio 2020. The Purge 5 andrà a sfidare il nuovo Ghostbusters diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan.

Un anno fa DeMonaco, sceneggiatore e regista dei primi tre capitoli, rivelò che il quinto episodio sarebbe stato l'ultimo.



Penso che sia un ottimo modo per terminare il tutto. Vogliamo far finire tutto, penso, con questo capitolo, sono molto eccitato. Quando mi è venuta l'idea e l'ho presentata a tutti, mi è parsa una cosa figa, penso che sarà un finale davvero interessante.

Il film sarà prodotto da Jason Blum, dalla Man In A Tree di DeMonaco e Sébastien K. Lemercier, e dalla Platinum Dunes di Michael Bay, Brad Fuller e Andrew Form. Ad oggi, la saga ha raccolto 456,8 milioni di dollari in tutto il mondo con 4 capitoli, complessivamente costati 35 milioni.

Fonte: Comingsoon.net