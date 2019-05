Shrunk: la Disney pianifica il reboot/sequel di Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi

lunedì 13 maggio 2019

La Disney fa resuscitare un altro classico anni '80.

30 anni fa Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi di Joe Johnston sbancava i botteghini di tutto il mondo (222,724,172 dollari d'incasso), lanciando Rick Moranis in un ruolo da protagonista e andando incontro a due sequel (Tesoro, mi si è allargato il ragazzino e Tesoro, ci siamo ristretti anche noi).

Ebbene secondo quanto riportato da Slash Film, la Disney ha in canne il reboot/sequel della pellicola, che si intitolerà Shrunk. Josh Gad sarà il protagonista del nuovo film, ambientato tre decenni dopo l'originale, che si concentrerà su Nick Szalinski, figlio di quel Wayne Szalinski nel 1989 interpretato da Moranis. Figlio che nel sequel del 1992, come dimenticarlo, venne ingrandito quando era poco più che un poppante. Anche lui, proprio come suo padre, ridurrà accidentalmente i suoi figli.

Trama tutt'altro che originale, per un reboot che potrebbe rilanciare un franchise dalle apparenti potenzialità. Nel film del 1989, Moranis era uno stravagante inventore alle prese con un raggio laser che rimpicciolisce. Accidentalmente, ridusse i propri figli a dimensioni microscopiche. I ragazzi, proiettati in un mondo dalle assurde proporzioni, furono costretti ad affrontare le situazioni più divertenti e strampalate, come nuotare in una tazza di latte o affrontare una formicona gigante.

