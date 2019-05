Stepsister, arriva il film sulle sorellastre di Cenerentola

Di Federico Boni lunedì 13 maggio 2019

Emma Frost adatterà il film per la Endeavour Content.

Secondo quanto riportato da Variety, Lynette Howell Taylor, produttrice di "A Star Is Born", e Bruna Papandrea, produttrice esecutiva di "Big Little Lies", porteranno in sala Stepsister, reinterpretazione di Cenerentola dal punto di vista di una delle due celebri sorellastre. Ovvero Anastasia e Genoveffa.

Emma Frost, che ha sceneggiato "Shameless" e "The Spanish Princess", adatterà l'omonimo libro di Jennifer Donnelly, che sarà pubblicato domani negli Stati Uniti da Scholast. Un romanzo young adult che è di fatto una visione alternativa della celebre fiaba, raccontata dal punto di vista di una delle due sorellastre, che cerca di fare ammenda nei confronti di Cenerentola, ridefinendo forza e bellezza alle proprie condizioni.

Endeavour Content ha acquisito i diritti cinematografici di "Stepsister" nel 2017. Il romanzo è già stato venduto in più di 15 Paesi, Italia compresa. La Frost ha recentemente completato la sceneggiatura di "Switched On", per la Focus Features, mentre il suo prossimo progetto sarà "All These Beautiful Strangers for Made Up Stories". Recentemente ha scritto anche la sceneggiatura di "Zelda" di Ron Howard, che avrà come protagonista Jennifer Lawrence.

L'ultimo film su Cenerentola visto in sala è stato quello di Kenneth Branagh, nel 2015, con Holliday Grainger negli abiti di Anastasia Tremaine e Sophie McShera in quelli di Genoveffa Tremaine.