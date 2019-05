Maleficent: Signora del Male - trailer italiano del sequel Maleficent 2

Di Pietro Ferraro martedì 14 maggio 2019

Maleficent 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantasy con Angelina Jolie nei cinema americani dal 18 ottobre 2019.

Disney ha reso disponibile un primo teaser trailer italiano di Maleficent: Signora del Male, sequel della fiaba live-action campione d'incassi Maleficent del 2014.

Angelina Jolie ed Elle Fanning riprendono i loro ruoli rispettivamente come la fata oscura Malefica e la Principessa Aurora. A questi due personaggi del classico film d'animazione La bella addormentata nel bosco si uniscono Michelle Pfeiffer, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple e Lesley Manville.

"Maleficent: Signora del Male" si svolge diversi anni dopo "Maleficent", in cui il pubblico ha appreso degli eventi che hanno indurito il cuore della più famosa "cattiva" della Disney e l'hanno spinta a maledire una neonata principessa Aurora.

Il film continua ad esplorare la complessa relazione tra la fata e la prossima regina, che formano nuove alleanze e affrontano nuovi avversari nella loro lotta per proteggere le brughiere e le creature magiche che vivono all'interno.

Il film è diretto da Joachim Rønning da una storia di Linda Woolverton e una sceneggiatura di Linda Woolverton e Micah Fitzerman-Blue & Noah Harpster. Il film è prodotto da Joe Roth, Angelina Jolie e Duncan Henderson con Matt Smith, Jeff Kirschenbaum e Michael Vieira a bordo come produttori esecutivi.

Nell'originale, una bellissima giovane donna di cuore puro conosciuta come Malefica (Angelina Jolie) ha avuto una vita idilliaca in un regno di foreste. Quando un esercito invasore ne ha minacciato la terra, Malefica ne è diventata la sua più feroce protettrice. Tuttavia, un terribile tradimento indurì il suo cuore e la trasformò in una creatura incline alla vendetta. Dopo aver affrontato un'epica battaglia contro il successore del re invasore ne ha poi maledetto la figlia neonata, Aurora, realizzando solo in seguito che la bambina era la chiave per la pace nel regno.

"Maleficent: Signora del Male" debutta nei cinema americani il 18 ottobre 2019.