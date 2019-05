Karamea: trailer italiano del documentario su Paul Murray e il suo modello di vita alternativo e sostenibile

Di Pietro Ferraro martedì 14 maggio 2019

Karamea: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Marco Gianstefani nei cinema italiani dal 23 maggio 2019.

Sostenibile, comunitario, felice: un altro modello di vita è possibile? E' la domanda che si pone Karamea il nuovo documentario in uscita al cinema nelle principali città italiane a partire dal 23 maggio 2019 con movieday.it - la prima piattaforma italiana di film on demand nei cinema.

Il film diretto dal regista Marco Gianstefani e prodotto da The Cool Fool con il supporto di una campagna di crowdfunding, racconta l’incredibile viaggio di un gruppo di outsiders moderni che cercano di cambiare il mondo da uno dei luoghi più remoti della terra, Karamea, una piccola città rurale nell'isola meridionale della Nuova Zelanda.

In un luogo dove, per ragioni sconosciute, tutti quelli che arrivano poi restano, il documentario segue le pionieristiche avventure di Paul Murray ed il suo insolito gruppo nell’istituire un tentativo di rivoluzione economica e ambientale lontano da tutti gli sguardi del mondo civilizzato.

Il cambiamento climatico e la sostenibilità non sono problemi da scienziati, sono davvero un problema delle persone. Credo che gran parte di questo problema sia nell’educazione: le persone lo sanno, ma semplicemente non prestano la giusta attenzione. Ho voluto quindi portare alla luce una piccola utopia, dove parole come ambientalismo, economia circolare e decrescita felice non sono concetti astratti ma sono parte quotidiana della vita di questa comunità. Marco Gianstefani - Regista

Il film sarà in anteprima nazionale dal 23 maggio a Milano e proseguirà il suo tour a Genova, Torino, Roma, Bologna, Faenza, Trieste. Dopo l’uscita in sala nelle principali città italiane, il tour di Karamea continua tramite la richieste del pubblico grazie la piattaforma di cinema on demand Movieday, che permette a chiunque di organizzare proiezioni al cinema. Un meccanismo di distribuzione dal basso che favorisce la scelta e la partecipazione del pubblico.

