Il grande salto: trailer e trama della commedia "crime" di Giorgio Tirabassi

Il grande salto: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Giorgio Tirabassi nei cinema italiani dal 13 giugno 2019.

Medusa ha reso disponibile un teaser trailer de Il Grande Salto, esordio alla regia di Giorgio Tirabassi che miscela commedia e crime all'italiana sulla scia di operazioni come I mitici - Colpo gobbo a Milano, Smetto quando voglio, il grottesco Brutti e cattivi e più recentemente Non ci resta che il crimine. Il film in uscita nei cinema il 13 giugno vede protagonista lo stesso Tirabassi al fianco di Ricky Memphis, la coppia ha già recitato insieme ne Il branco e in L'ultimo capodanno.

La trama ufficiale:

I quarantenni Rufetto e Nello sono due rapinatori maldestri che, dopo aver scontato quattro anni di carcere per un colpo andato male, vivono in un quartiere della periferia romana.I due non demordono e progettano una rapina che potrebbe dare una svolta alle loro vite mediocri. Riprendere in mano l'attività e soprattutto portarla a buon fine, però, non è per niente facile: si convincono, così, che il destino non sia dalla loro parte...

Il cast del film è completato da Roberta Mattei, Gianfelice Imparato, Paola Tiziana Cruciani, Cristiano Di Pietra, Mia Benedetta, Salvatore Striano Federica Carruba e Toscano Liz Solari. Si segnalano inoltre l'amichevole partecipazione di

Pasquale "Lillo" Petrolo, Marco Giallini e Valerio Mastandrea. Tirabassi, Mastandrea e Giallini hanno recitato insieme in un popolare "crime" degli anni novanta, L'odore della notte ispirato al romanzo "Le notti di arancia meccanica" di Dido Sacchettoni.

Giorgio Tirabassi è principalmente noto per il ruolo del poliziotto Roberto Ardenzi nella fiction Distretto di Polizia e per aver interpretato il ruolo di Paolo Borsellino nell'omonimo film per la TV.