Mortal Kombat, via alle riprese entro fine 2019

Di Federico Boni martedì 14 maggio 2019

Riprese in Australia per il reboot di Mortal Kombat.

Dopo decenni di rumor, ci siamo. Mortal Kombat tornerà presto in sala con un nuovo film prodotto da James Wan, con riprese pronte a partire entro fine 2019. Parola di Entertainment Weekly. La pellicola sarà diretta dall'esordiente Simon McQuoid, con Greg Russso allo script e riprese che si terranno in Australia, terra di Wan.

"Sono davvero felice ed entusiasta di realizzare un altro film in Australia come Mortal Kombat, specialmente dopo aver avuto una così grande esperienza nel girare Aquaman", ha detto il padre di The Conjuring in una nota.

Il primo Mortal Kombat è stato sviluppato da Midway Games e pubblicato nel 1992. L'ultimo, Mortal Kombat 11, è uscito il mese scorso. Nel 1995 uscì un primo adattamento cinematografico firmato Paul W.S. Anderson, seguito nel 1997 da Annihilation. Sono poi arrivate due serie tv (l'animato Defenders of the Realm e il live-action Konquest), prima di cedere spazio a due serie web firmate Kevin Tancharoen.

Da annunciare, a questo punto, il cast della pellicola.

Fonte: Comingsoon.net