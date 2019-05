Star Wars, la nuova trilogia dai creatori Game of Thrones al cinema dal 2022

Di Federico Boni martedì 14 maggio 2019

Tre anni di 'nulla' ci divideranno dalla nuova trilogia di Star Wars.

Parlando al MoffettNathanson Media & Communications, l'amministratore delegato della Disney Bob Iger ha confermato che una nuova trilogia di Star Wars sarà sceneggiata dai creatori di Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss.

Tutto tace sulla trama, ma la nuova trilogia dovrebbe portare l'Universo Star Wars verso orizzonti fino ad oggi mai toccati. Il primo capitolo di questa nuova trilogia uscirà il il 16 dicembre 2022, ovvero tre anni dopo l'imminente Star Wars IX di J.J. Abrams. Successivamente sono stati annunciate altre due date, il 20 dicembre 2024 e il 18 dicembre 2026, ma non è chiaro se riguarderanno i successivi altri due capitoli della trilogia o ulteriori film, vedi spin-off.

Tre anni di pausa più che dovuta, vista i cinque film di Guerre Stellari usciti negli ultimi 5 anni. La nuova trilogia sarà separata sia dalla episodica saga di Skywalker che dalla trilogia precedentemente annunciata e in via di sviluppo targata Rian Johnson. Nessuno sa, al momento, quando questa seconda trilogia arriverà in sala. Ma nel 2022, a 3 anni da Star Wars: The Rise of Skywalker, torneremo su una galassia lontana lontana...

Fonte: Comingsoon.net