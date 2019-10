Free Guy: video con il cast e primo poster dal Comic-Con di New York

Di Pietro Ferraro venerdì 4 ottobre 2019

Free Guy: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia d'azione di Shawn Levy nei cinema americani dal 3 luglio 2020.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Disney ha proiettato un primo trailer di Free Guy che ha sorpreso il pubblico del Comic-Con di New York. Sfortunatamente per il momento dovremo accontentarci di un video che introduce il cast e un primo poster. La premessa del film racconta di PNG, personaggio non giocabile del videogioco open-world "Free City" che diventa senziente. Oltre a Reynolds al panel di presentazione del film al New York Comic-Con c'erano il regista Shawn Levy, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Joe Keery, Jodie Comer e Taika Waititi attraverso un video messaggio.

Shawn Levy ha parlato del film e del personaggio di Ryan Reynolds.

Ad un livello molto letterale, Free Guy parla di Guy, che è un cassiere di banca. Lavora in una banca, e la sua banca viene derubata 17 volte in un giorno, e alla fine si rende conto che è strano e non normale. Ryan e io abbiamo parlato di Free Guy come una storia di origine di un supereroe senza mantello, calzamaglia e IP. Se vivessi in un videogioco e potessi dominare il sistema, i tuoi poteri sarebbero illimitati.

Ryan Reynolds ha paragonato "Free Guy" a Oltre il giardino del 1979, che è uno dei suoi film preferiti. "Non sono stato così completamente immerso, impegnato e pompato su qualcosa da Deadpool", ha detto Reynolds. L'attore ha aggiunto "In qualche modo parla di ciò che accade in questo momento" e poi ha parlato di come il film funziona così bene rispetto ai nostri attuali eventi nel mondo, dove sembra che tutti siano un personaggio di sfondo. Shawn Levy a questo proposito ha detto "E' il viaggio di un innocente in un mondo profondamente cinico". Levy ha promesso che nel film ci saranno dei veri cameo di videogiochi, che non avranno luogo completamente nel mondo virtuale dei videogiochi.

"Free Guy" scritto da Matt Lieberman (Qualcuno salvi il Natale) e poi ampiamente riscritto da Reynolds e Zak Penn (Ready Player One) arriva nei cinema il 3 luglio 2020.

Fonte: Collider





Free Guy: iniziate la riprese e prima foto dal set con Ryan Reynolds

Articolo pubblicato il 15 maggio 2019

Dopo aver prestato la voce al live-action Pokémon: Detective Pikachu, Ryan Reynolds è passato ad un altro film ispirato al mondo dei videogiochi con una prima foto dal set di Free Guy, che ha ufficialmente iniziato le riprese.

"Free Guy" è una commedia d'avventura della 20th Century Fox con protagonista Ryan Reynolds (Deadpool, Detective Pikachu) e diretta da Shawn Levy (la trilogia di Una notte al museo, Stranger Things). Con riprese che si terranno a Boston, il film è interpretato anche da Jodie Comer (Killing Eve), Lil Rel Howery (Scappa - Get Out), Taika Waititi (Avengers: Endgame, What We Do in the Shadows), Joe Keery (Stranger Things) e Utkarsh Ambudkar (Mulan).

"Free Guy" racconta la storia di un solitario cassiere di banca che scopre di essere in realtà un personaggio di sfondo di un videogioco open-world dal titolo Free City.

"Free Guy" è prodotto da Shawn Levy, Ryan Reynolds, Greg Berlanti (Tuo Simon, Riverdale), Sarah Schechter (Riverdale, Doom Patrol) e Adam Kolbrenner (Prisoners). Dan Levine (Arrival), Mary McLaglen (Red Sparrow), Josh McLaglen (Logan), George Dewey e Mike McGrath sono produttori esecutivi.

Il team creativo di Levy include il direttore della fotografia George Richmond (Rocketman, Kingsman: Secret Service), il montatore vincitore dell'Emmy Dean Zimmerman (Stranger Things, trilogia Una notte al museo), lo scenografo Ethan Tobman (Room, Beautiful Boy, Beyonce: Lemonade) e la costumista Marlene Stewart (trilogia Una notte al museo).

"Free Guy" è stato annunciato per la prima volta a settembre dello scorso anno ed è uno dei pochi film che Disney non ha cancellato quando lo studio ha preso il controllo di Fox, e sarà il primo film di Ryan Reynolds ad avere luce verde con il nuovo accordo. La Disney ha confermato che Ryan Reynolds continuerà il franchise Deadpool sotto la l'egida dello studio, ma non è ancora chiarito in che modo Deadpool 3 si rapporterà con l'Universo Cinematografico Marvel. Nel frattempo Reynolds ha recentemente terminato le riprese di The Hitman's Wife's Bodyguard sequel di Come ti ammazzo il bodyguard.

Free Guy è descritto come un The Truman Show indirizzato ad un pubblico diverso che è cresciuto giocando ai videogames e immerso nei social media. Il videogioco in cui è intrappolato Ryan Reynolds è stato descritto come "un mondo di giochi d'azione e avventura open world piuttosto brutale", forse non dissimile da Grand Theft Auto. L'immagine rilasciata da Disney non è particolarmente rivelatrice e presenta solo il cast principale.

Free Guy sarà distribuito nei cinema americani da The Walt Disney Studios il 3 luglio 2020.

Fonte: Collider