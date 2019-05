Annette, Marion Cotillard per il musical di Leos Carax

Di Federico Boni giovedì 16 maggio 2019

Adam Driver al fianco di Marion Cotillard. Riprese in estate.

Il premio Oscar Marion Cotillard affiancherà Adam Driver in Annette, musical romantico di Leos Carax, regista di Holy Motors, pronto a girare in inglese con via alle riprese in estate. Parola di Variety.

Charles Gillibert produrrà la pellicola, che negli States uscirà sotto il marchio Amazon. Alle musiche troveremo gli Sparks, gruppo rock statunitense composto da Ron e Russel Mael che darà vita a canzoni originali, oltre al produttore musicale Marius de Vries, noto per i suoi lavori in "La La Land", "Moulin Rouge" e "Cats".

Trama, attualmente, sconosciuta. Nel 2012 l'ultima fatica di Carax, ovvero quell'Holly Motos che fece impazzire la critica e Cannes, mentre la Cotillard sarà a breve in sala con 355, spy story al femminile in cui l'attrice recita al fianco di Jessica Chastain. Driver, invece, è appena sbarcato sulla Croisette grazie a The Dead Don't Die di Jim Jarmusch, che ha inaugurato il Festival martedì sera.