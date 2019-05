Trick: prima immagine ufficiale, cast e trama del thriller-horror con Omar Epps

Di Pietro Ferraro giovedì 16 maggio 2019

Trick: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller-horror di Patrick Lussier.

Lo specialista Patrick Lussier ha pubblicato una prima immagine ufficiale del suo nuovo thriller-horror Trick. Omar Epps guida il cast nel ruolo principale del detective Mike Denver, un uomo ossessionato da un serial killer che è rimasto un passo avanti a lui per anni.

Omar Epps visto di recente nella serie tv Shooter e nel film Traffik in "Trick" è affiancato da Ellen Adair (Homeland and Billions, The Sinner) che interpreta uno sceriffo della piccola città di Benton di nome Lisa Jayne, che ha sempre visto il detective Denver come suo mentore. Cheryl Winston, l'unica sopravvissuta dell'ultimo serie di omicidi nella sua piccola città, è interpretata da Kristina Reyes (Blindspot, Shades of Blue). Il cast è completato da Tom Atkins, frequente collaboratore di George A. Romero che veste i panni di Talbott e Jamie Kennedy (Scream 1-3, Malibu's Most Wanted, Romeo + Giulietta) nel ruolo di Dr. Steven.

In un'intervista con Bloody Disgusting, Lussier ha parlato del film e dei personaggi.

Reyes è Cheryl, la sopravvissuta della prima furia omicida di Trick, la sua innocenza uccisa insieme alla vita delle sue amiche mentre si ritrova intrappolata nella battaglia tra Trick e coloro che lo braccano, ma chi sta cacciando chi? Jamie interpreta il Dr. Steve, un medico anticonformista che sta superando una dipendenza e Tom Atkins, il rubacuori brizzolato, interpreta il burbero Talbott, ristoratore e appassionato di film horror con un debole per la beneficenza, la chiesa e i fucili da caccia.

La storia è incentrata su uno sfuggente serial killer, che ogni anno si abbatte su una piccola città. È responsabile di omicidi raccapriccianti anno dopo anno, ognuno apparentemente non correlato. Nessuno crede che si tratti dello stesso assassino. Il detective Denver ha affrontato Trick in precedenza, dopo averlo colpito e ucciso. O così tutti continuano a dirgli. Tuttavia Denver sa che Trick è ancora là fuori e sta tornando in cerca di vendetta.

Trick è, per mancanza di un termine migliore, un horror slasher-noir ambientato nello stato di New York, che copre cinque consecutivi giorni di Halloween in cui il serial killer Trick Weaver sfida la polizia su e giù per l'Hudson River praticando l'omicidio come performance art. La cittadina di Benton, dove Trick ha iniziato il viaggio omicida, è caduta in rovina, quasi come le uccisioni iniziali di Trick non solo reclamano singole vittime, ma uccidono la città stessa.

Patrick Lussier è un nome noto ai fan del genere horror e ha iniziato la sua carriera lavorando al fianco di Wes Craven montando molti dei film del regista, tra cui la serie slasher Scream, Red Eye, Nightmare - Nuovo incubo e Cursed - Il maleficio. Lussier ha inoltre creato il franchise Dracula 2000 che conta una trilogia e diretto il sequel White Noise: The Light, il remake San Valentino di sangue 3D, l'action-horror Drive Angry 3D con Nicolas Cage e ha scritto e prodotto il reboot Terminator Genisys.

"Trick" è stato scritto da Lussier con Todd Farmer che ha una lunga storia nel genere horror con titoli come Jason X e The Messengers. Farmer e Lussier ha scritto insieme anche San Valentino di sangue 3D e Drive Angry 3D. Lussier per gli effetti speciali di "Trick" torna a collaborare con il make-up artist veterano Gary J. Tunnicliffe (Hellraiser III, Candyman, Scream 4) con cui Lussier ha collaborato per "Dracula 2000", "San Valentino di sangue 3D" e "Drive Angry 3D".

Fonte: Bloody Disgusting