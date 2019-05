Nureyev - The White Crow: trailer italiano del biopic diretto da Ralph Fiennes

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 maggio 2019

Nureyev - The White Crow: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico di Ralph Fiennes nei cinema italiani dal 25 luglio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Eagle Pictures ha reso disponibile il trailer italiano di Nureyev - The White Crow, il biopic di Ralph Fiennes in arrivo nei cinema italiani il 25 luglio.

Il film racconta alcuni anni decisivi della vita del leggendario ballerino russo Rudolf Nureyev (Oleg Ivenko) che, a soli 22 anni durante la sua prima tourné a Parigi, riuscì a sfuggire agli ufficiali del KGB e a chiedere asilo politico. Il regista Ralph Fiennes riesce a catturare l'anima ribelle e anticonformista di un'icona indiscussa della danza mondiale.

L'autenticità è la chiave del lavoro da regista di Fiennes, per questo ha voluto utilizzare ballerini e attori russi e farli parlare tra loro in russo spiega lo sceneggiatore David Hare.

Fin dall'inizio, Ralph ha voluto fermamente che i dialoghi fossero in russo. Ralph Fiennes è davvero l'attore occidentale più amato in Russia. Se percorri una strada a Mosca o a San Pietroburgo con Ralph, è come camminare con una stella di Bollywood a Mumbai. Lo amano da impazzire. Il motivo per cui i russi lo amano è che sanno che è l'unico attore famoso al mondo che è interessato alla Russia. Parla russo, si impegna a fare lavori in Russia e ad essere il più autentico possibile nei suoi film. A lui sembrava completamente ridicolo avere degli attori inglesi e farli parlare con accento russo.

Fiennes spiega che trovare il suo Nureyev è stata la sua prima grande sfida.

Abbiamo assunto due direttori di casting in Russia per fare una grande ricerca che si è conclusa con quattro o cinque candidati e ho identificato questo giovane ballerino ucraino, Oleg Ivenko, della compagnia Tartar State Ballet. Sentivo che aveva una capacità di recitazione latente e poi era un ballerino bravissimo con una forte somiglianza fisica a Rudolf Nureyev. Quando ho fatto le prove sullo schermo, ho visto che Oleg aveva preso immediatamente la strada giusta. Se gli spiegavo qualcosa, la capiva molto velocemente. Un paio di volte ho detto: No, non è questo quello che voglio. E gli ho mostrato un atteggiamento particolare e lui ha capito molto rapidamente. C'era qualcosa nel modo in cui stava davanti alla telecamera, un fattore X che mi faceva pensare: Potrebbe essere Rudi.

Fiennes, che è stato nominato per numerosi premi per il suo lavoro come attore e ha vinto il BAFTA come Miglior attore non protagonista per Schindler's List, ha poi lavorato intensamente con Ivenko per aiutarlo a sviluppare una comprensione della recitazione. Il giovane ballerino non aveva mai recitato.

Gli ho fatto capire che il miglior modo di recitare la sceneggiatura è di essere realmente presente e nel momento. Quando stava recitando, la cosa da fargli capire era: non mostrarmi che sei arrabbiato o timido o irritato o altro; sentilo, sii tutto ciò che senti. Fallo dentro. Se lo sei davvero o sei vicino ad esserlo, si rivelerà da solo". "Sembra abbastanza semplice, ma è difficile essere davvero presenti, e la bellezza del suo lavoro è che lui è molto presente. È stata una performance lineare. Era molto generoso e mi ha permesso di guidarlo un po’, ma possiede un vero istinto di recitazione. Alla fine mi sono sentito a mio agio abbastanza rapidamente, c'è stato un buon rapporto di lavoro.

Lo stesso Ivenko dà un'idea di quello che ha reso così speciale Nureyev.

Rudolf aveva un'incredibile energia che ha portato sul palco. Ha lavorato molto duramente al massimo delle sue capacità. È salito sul palco e ha vissuto la sua vita intera sul palco. Molto spesso i ballerini sono come robot, eseguono semplicemente una combinazione di movimenti, ma lui no. Ha donato la sua energia al pubblico, che non ha potuto fare a meno di applaudirlo perché quell'energia emanata era incredibilmente potente. Tutti la sentivano, tutti i suoi compagni, l'intero corpo di ballo che danzava accanto a lui. Sentivano tutti che era qualcosa di straordinario. Poteva fare cose impossibili. È stato strabiliante. Anche ora, molti giovani ballerini non riescono a ripetere quello che faceva lui. È stato ispirato da dipinti, da opere d'arte, da libri e dalle persone che lo hanno esortato a dare il massimo. Ha ascoltato la sua voce interiore, questa è una delle cose più interessanti che lo riguardano. Ha seguito una vocazione e ci è riuscito.

Il rinomato ballerino ucraino Sergei Polunin, ex preside del Royal Ballet, recita nel film nel ruolo di Yuri Soloviev, coinquilino di Nureyev a Parigi. Polunin ha partecipato anche al documentario Dancer del 2017 ed è apparso in diversi film, tra cui Omicidio sull’Orient Express della 20th Century Fox. Polunin parla dei consigli sulla recitazione che ha dato a Ivenko, che conosce bene.

È un diverso livello di energia. Quando stai ballando, ti perdi completamente dentro la danza ed è un'energia molto più grande. Quando reciti, devi stare molto attento e devi essere molto controllato. Anche un pensiero può influenzare ciò che si vede sulla fotocamera, quindi devi stare molto attento a come incanalare quell'energia. Nella danza, ti perdi e non ti ricordi più niente: ti lasci andare e basta.

Nureyev - The White Crow: trailer, trama e uscita italiana del biopic diretto da Ralph Fiennes

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Nella Giornata Internazionale della Danza, promossa dall'International Dance Council dell'UNESCO, Eagle Pictures porta nei cinema d'Italia a partire dal 25 luglio il film dedicato alla leggenda della danza mondiale, Nureyev - The White Crow diretto e interpretato da Ralph Fiennes e presentato al Torino Film Festival e al London Film Festival.

Il film, tratto dalla biografia "Rudolf Nureyev: The Life" scritta da Julie Kavanagh, racconta la vita del leggendario ballerino Rudolf Nureyev, dall'infanzia nella gelida città sovietica di Ufa, fino agli anni trascorsi a Leningrado nella scuola di danza. Orgoglioso e ribelle, ‘Rudy’, a soli 22 anni, entra a far a parte della rinomata Kirov Ballet Company, con la quale va a Parigi nel 1961, per la sua prima tournée al di fuori dell’Unione Sovietica. Gli ufficiali del KGB, però, lo marcano stretto, diffidando enormemente del suo comportamento anticonformista e della sua amicizia con la giovane parigina Clara Saint. Per questo motivo al ballerino viene comunicato che non potrà andare a Londra con la compagnia e dovrà essere immediatamente rimpatriato per esibirsi al Cremlino. All’improvviso Nureyev comprende che sta pagando caro il prezzo della sua libertà e decide di chiedere asilo politico alla Francia.

Nureyev è interpretato dal giovane Oleg Ivenko, mentre Ralph Fiennes, oltre a dirigere il suo terzo film, si ritaglia il ruolo di Alexander Pushkin, famoso insegnante di danza.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

È stato quasi 20 anni fa che l'attore e regista Ralph Fiennes ha letto per la prima volta la biografia scritta da Julie Kavanagh sul leggendario ballerino russo Rudolf Nureyev dal titolo "Rudolf Nureyev: The Life". Fiennes e Kavanagh erano amici e la scrittrice sapeva bene che il giovane attore era affascinato dalla cultura russa. "Sebbene non avessi un grande interesse per il balletto e non conoscevo molto di Rudolf Nureyev, sono stato colpito dalla storia dei suoi primi anni", ricorda Fiennes. "La sua giovinezza a Ufa, nella Russia degli anni '40, i suoi anni da studente di danza a Leningrado – adesso San Pietroburgo – per poi arrivare alla decisione di emigrare in Occidente nel 1961. Quella storia mi è entrata dentro". Anche se sarebbero passati altri 10 anni prima che Fiennes facesse il suo debutto alla regia con Coriolanus nel 2011, sentiva che la storia della vita di Nureyev sarebbe stata particolarmente adatta per il cinema anche allora. "La storia secondo me era perfetta per ricavarne un film. Non mi vedevo di certo a dirigerlo personalmente. Era solo un’idea", spiega. "È così drammatico e tocca tantissimi temi. Ha una dinamica interiore molto personale, la spinta per realizzare se stessi e la spietatezza che ne consegue. E c’è anche il contesto del divario ideologico tra est e ovest al culmine della Guerra Fredda".

Anche la produttrice Gabrielle Tana ha riconosciuto il potenziale filmico di quella particolare parte della vita di Nureyev. Tana ha prodotto entrambi i progetti di Fiennes, Coriolanus e The Invisible Woman e ha suggerito lei l’adattamento drammatico della biografia di Kavanagh. Tana aveva un attaccamento molto personale all'argomento. Da bambina è stata una ballerina fino all'età di 17 anni e aveva visto Rudolf Nureyev ballare con Margot Fonteyn al Royal Ballet da ragazza. La giovane Tana aveva persino incontrato personalmente Nureyev in un paio di occasioni, poiché la madre di Tana era amica di un amico di Nureyev."La sua vita era così affascinante", dice Tana con entusiasmo. "Era irresistibile ed eccezionale sia come persona che come artista. Ha portato la danza su un altro livello. Era una superstar". Fiennes e Tana furono attratti dalla caratteristica di Nureyev di voler sempre catturare l'attenzione. Prima di Nureyev, lo sguardo del pubblico era principalmente rivolto verso le ballerine, i ballerini di sesso maschile effettivamente sul palco erano come delle statue, forti e belle. "C’era uno spirito in lui, qualcosa che era più forte di lui o di qualsiasi altra cosa", spiega Tana. "Era ossessionato dalla danza e ossessionato dal rendere la sua immagine sul palco la più significativa possibile. Voleva essere accattivante come le ballerine e così ha reinventato la performance maschile. È diventato molto più drammatico. Non era lì solo al servizio della ballerina. Era un attore drammatico in tutto e per tutto. Anche Vaslav Nijinsky ha fatto la stessa cosa, ma Nureyev ne era molto più consapevole. Voleva essere sicuro che tutti lo stessero osservando". Fiennes e Tana non erano interessati a fare un film biografico sulla vita di Nureyev. "Era quel personaggio, quella volontà di Nureyev che gli ha fatto capire di essere un artista, che mi ha davvero catturato", dice Fiennes. "Volevamo fare un film su qualcuno che fosse eccezionale e che fosse andato contro ogni convenzione", concorda Tana. "Non era una cosa consapevole, era qualcosa più forte di lui. Voleva essere il migliore in quello che faceva. Non sarebbe stato frenato o avrebbe preso ordini da nessuno".