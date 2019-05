Gremlins: nuovo set di action figures ispirato alle scena dei canti natalizi

Di Pietro Ferraro giovedì 16 maggio 2019

NECA annuncia un nuovo set di action figures dei Gremlins ispirato alla famosa scena dei Canti natalizi.

Torniamo ad occuparci del classico natalizio Gremlins, e per chi come noi non ne ha mai abbastanza di gadget dedicati ai mostriciattoli del classico anni ’80 di Joe Dante, NECA ha annunciato un nuovo set di action figures che ripropongono la famosa scena del film in cui i Gremlins, dopo aver sistemato il coro ufficiale, si recano davanti alla porta di casa della signora Deagle ad intonare canti natalizi trasformando un momento suggestivo in un incubo grottesco.

“Gremlins” scritto da Chris Columbus (Mamma ho perso l’aereo) è stato prodotto da Steven Spielberg che prima di affidare la regia a Joe Dante prese in considerazione Tim Burton dopo aver visto i corti dell’allora animatore. “Gremlins” però si presentava come una produzione ricca di effetti speciali e piuttosto complessa, all’epoca il budget investito fu di 11 milioni (qualcosa in più del budget di “E.T.” ), così l’inesperienza di Burton che non aveva mai diretto un lungometraggio frenò Spielberg che preferì optare per un regista con più esperienza, all’epoca Dante aveva all’attivò già un paio di cult horror come Piranha (1978) e L’ululato (1981) e aveva già collaborato con Spielberg per il film Ai confini della realtà. L’anno successivo all’uscita di “Gremlins”, Burton dirigerà il suo esordio sul grande schermo, Pee-wee’s Big Adventure.

NECA offre agli appassionati di horror la possibilità di ricreare l'iconica scena dei canti di Natale il set Gremlins - Christmas Carol Winter Scene 2-Pack. Qualsiasi fan dei film dei Gremlins conosce le regole: tienili lontano dalla luce del sole, non farli bagnare, e non dar loro da mangiare dopo la mezzanotte. Fallisci, e ti troverai di fronte a dei personaggi piuttosto grotteschi, come questi cantori natalizi molto sospetti.

Queste figure da 15 centimetri presentano oltre 25 punti di articolazione, tra cui orecchie e mascella. Con il compito di distrarre la signora Deagle mentre uno dei loro compagni fa alcune "modifiche" al montascale, sono abbigliati per il clima invernale e si presentano con spartiti, caramelle e biscotti di panpepato.