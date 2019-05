Chris Rock fa risorgere Saw: annunciata la data d'uscita

Di Federico Boni giovedì 16 maggio 2019

La Lionsgate ha annunciato a sorpresa un nuovo capitolo di Saw. Il nono.

A due anni dal deludente Saw Legacy, ottavo capitolo della serie iniziata nel 2004 con Saw - L'enigmista, il comico Chris Rock ha deciso di far risorgere il celebre franchise horror. Al suo fianco la Lionsgate e i produttori Mark Burg e Oren Koules. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, si tratterà di una sorta di rivisitazione/spin-off.

In casa Lionsgate hanno persino annunciato la data d'uscita, ovvero il 23 ottobre del 2020. I film di Saw, nati dalla mente di James Wan e Leigh Whannell, sono usciti tra il 2004 e il 2017, incassando quasi un miliardo di dollari al box office (976.3 milioni, a voler essere precisi). La sceneggiatura del nuovo Saw nasce da una storia ideata da Rock, scritta insieme a Pete Goldfinger e Josh Stolberg. Darren Lynn Bousman, che ha diretto tre degli otto film della serie di Saw, tornerà dietro la macchina da presa.

"Sono un fan di Saw dal primo film nel 2004", ha confessato Rock. "Sono entusiasta dell'opportunità di portare la saga verso nuovi lidi davvero intensi e contorti."

"Quando Chris Rock è venuto da noi e ha descritto con agghiacciante dettagli la sua fantastica visione che reinventa il mondo del famigerato Jigsaw, eravamo all-in", ha detto il presidente Lionsgate Joe Drake. "Saw è uno dei più grandi franchise horror di tutti i tempi, ed è una delle saghe di maggior successo della Lionsgate. Il film in uscita sarà ancora tanto avvincente e intenso come tutti i precedenti capitoli di Saw".

Fonte: HollywoodReporter