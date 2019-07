Attacco al Potere 3: nuovo trailer e locandine di Angel Has Fallen

Attacco al Potere 3: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione con Gerard Butler nei cinema italiani il 28 agosto 2019.

Disponibile un nuovo trailer e un set di nuove locandine ufficiali di Attacco al Potere 3 - Angel Has Fallen, terzo film della popolare serie action-thriller Attacco al Potere - Olympus Has Fallen. Il sequel vede il ritorno di Gerard Butler (300, Giustizia Privata) e Morgan Freeman (Million Dollar Baby, A spasso con Daisy).

Il film diretto da Ric Roman Waugh prende il via dopo gli eventi del film precedente e trova l'agente dei servizi segreti di Butler, Mike Banning, incastrato per un tentativo di omicidio del presidente Allan Trumbull di Morgan Freeman. Banning inizia una corsa contro il tempo, supportato da alcuni improbabili alleati, per ripulire il suo nome e scoprire la vera minaccia terroristica. Tutto questo mentre viene braccato dall'FBI e dalla sua stessa agenzia.

Il cast del film è completato da Danny Huston come Wade Jennings, Michael Landes come Sam Wilcox, capo di stato maggiore della Casa Bianca, Tim Blake Nelson come il vice presidente Kirby e Nick Nolte come il padre di Mike, Clay Banning. Anche questa volta Jada Pinkett Smith è a bordo come l'agente dell'FBI Thompson insieme a Lance Reddick come il direttore dei servizi segreti David Gentry, Mark Arnold come il direttore della CIA James Haskell, Chris Browning come un membro della milizia e Frederick Schmidt come Travis Cole. Inoltre Piper Perabo sostituisce Radha Mitchell come Leah Banning.

Ric Roman Waugh dirige "Attacco al potere - Angel Has Fallen" da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Robert Mark Kamen e Matt Cook sulla base di una storia di Creighton Rothenberger e Katrin Benedikt, basata sui personaggi creati da Rothenberger e Benedikt. Oltre a recitare nel film Gerard Butler è anche produttore insieme a Alan Siegel, Mark Gill, John Thompson, Matt O'Toole e Les Weldon. Il film presenta musiche originali di David Buckley, la fotografia di Jules O'Loughlin e il montaggio di Gabriel Fleming.

Attacco al Potere 3 - Angel Has Fallen: trailer italiano del film d'azione con Gerard Butler

Lucky Red ha reso dsiponibile un trailer italiano di Attacco al Potere 3 - Angels Has Fallen, il nuovo thriller d'azione con protagonista Gerard Butler in uscita nei cinema italiani il 28 agosto.

La trama ufficiale:





Dopo una vorticosa fuga, Mike Banning (Butler)è ricercato dalla sua stessa agenzia e dall'FBI, mentre cerca di trovare i responsabili che minacciano la vita del Presidente (Morgen Freeman). Nel disperato tentativo di scoprire la verità, Banning si rivolgerà a improbabili alleati per dimostrare la propria innocenza e per tenere la sua famiglia e l’intero Paese e fuori pericolo.

Dopo l’enorme successo dei primi due capitoli ("Olympus Has Fallen" e "London Has Fallen"), con oltre 370.000.000 di dollari incassati in tutto il mondo, torna sul grande schermo Gerard Butler, nelle vesti dell'agente dei servizi segreti Mike Banning, stavolta diretto da Ric Roman Waugh (La Fratellanza),

Il cast include anche Nick Nolte, new entry nei panni del padre di Mike Banning affiancato da Jada Pinkett Smith (Il viaggio delle ragazze), Lance Reddick (The Wire, Fringe, John Wick), Danny Huston (Stanlio e Ollio, Big Eyes), Piper Perabo (Covert Affairs) e Tim Blake Nelson (Fratello, dove sei? e Syriana).





Angel Has Fallen: nuovo trailer di "Attacco al potere 3" con Gerard Butler

Disponibile un nuovo trailer internazionale di Angel Has Fallen che dovrebbe concludere la la serie di film d'azione "Attacco al Potere" incentrati sull'eroico agente dei servizi segreti Mike Banning di Gerard Butler. Questo terzo film avrà una volta insolita per il franchise, con Banning che stavolta si ritrova in fuga e braccato mentre tentando di scagionarsi dall'accusa infamante di essere un nemico dello stato.

"Angel Has Fallen" è ancora una volta incentrato su Mike Banning (Gerard Butler). Questa volta c'è un tentativo di omicidio a danno del presidente degli Stati Uniti Allan Trumbull (Morgan Freeman). In seguito, il suo fidato confidente, l'agente dei servizi segreti Mike Banning diventa il principale sospettato e viene preso in custodia dalla polizia. Mike riesce a sfuggire alla custodia e si trasforma in un uomo braccato. Deve sfuggire alla propria agenzia e stare un passo avanti all'FBI per scoprire la vera minaccia al Presidente. Disperato e con poche opzioni, si rivolge a improbabili alleati per aiutarlo a riabilitare il suo nome e, cosa più importante, a tenere la sua famiglia e il paese al sicuro.

Il cast comprende anche Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Tim Blake Nelson, Piper Perabo, Nick Nolte e Danny Huston. Ric Roman Waugh dirige da sceneggiatura che ha scritto insieme a Robert Mark Kamen e Matt Cook. Waugh è il terzo regista del franchise dopo Antoine Fuqua che ha diretto "Olympus Has Fallen" e Babak Najafi subentrato al timone di "London Has Fallen". Waugh in precedenza ha diretto Snitch - L'infiltrato con The Rock e il crime La Fratellanza del 2017.

I due film precedenti hanno incassato complessivamente un totale di 376 milioni in tutto il mondo e questo terzo film non dovrebbe essere da meno. "Angel Has Fallen" debutta nei cinema americani il 23 agosto.





Angel Has Fallen: primo trailer e poster di "Attacco al potere 3" con Gerard Butler

Lionsgate ha reso disponibili un primo trailer e una locandina di Angel Has Fallen aka Attacco al potere 3. Questo franchise d'azione incentrato sull'eroico agente dei servizi segreti di Gerard Butler, Mike Banning, è iniziato nel 2013 con Olympus Has Fallen e ora sembra aver raggiunto il suo epilogo in una trama a mezza via tra Il Fuggitivo e Taken 3.

Questa volta Banning non viene dipinto come un eroe, ma diventa il principale sospettato in un tentativo di assassinio del Presidente, ancora una volta interpretato da Morgan Freeman. Mike Banning dopo essere stato incastrato per il tentativo di omicidio si da alla fuga e deve cercare di dimostrare la sua innocenza.

"Angel Has Fallen" è incentrato su un tentativo di omicidio del presidente degli Stati Uniti Allan Trumbull (Morgan Freeman). Il suo amico più fidato, l'agente dei servizi segreti Mike Banning (Gerard Butler), viene accusato del crimine e si trova sotto custodia della polizia. Dopo una vorticosa fuga, Mike entra in latitanza dovendo sfuggire alla sua stessa agenzia e superare in astuzia l'FBI per scoprire la vera minaccia che incombe sul Presidente. Disperato, Banning si rivolge ad alleati improbabili per aiutare non solo a dimostrare la sua innocenza, ma a tenere la sua famiglia e il paese fuori pericolo.

Il film è diretto da Ric Roman Waugh (Shot Caller). Antoine Fuqua ha diretto il primo film della serie, con Babak Najafi subentrato nel sequel, London Has Fallen. La sceneggiatura arriva da Robert Mark Kamen e Matt Cook, con Waugh che contribuisce alla trama. Il resto del cast è completato da Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Tim Blake Nelson, Piper Perabo, Nick Nolte e Danny Huston.

"Olympus Has Fallen" ha incassato 170 milioni di dollari in tutto il mondo, il che ha aperto la strada a London Has Fallen del 2016. Il sequel ha fatto ancora meglio, portando a casa 205 milioni a livello globale. "Angel Has Fallen" arriverà nei cinema americani il 23 agosto 2019.