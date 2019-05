Kung Fury 2: si gira a luglio 2019 con Arnold Schwarzenegger e Michael Fassbender

Di Pietro Ferraro venerdì 17 maggio 2019

Da Cannes arriva un aggiornamento sull'atteso sequel "Kung Fury 2" ., David Sandberg conferma il cast e annuncia una data di inizio riprese

Da Cannes arriva un importante aggiornamento sull'annunciato e atteso "Kung Fury 2".

Kung Fury 2 ha ricevuto ufficialmente luce verde. Il lungometraggio sequel dell'amato e folle cortometraggio del 2015 è in lavorazione da alcuni anni. L'update arriva da Cannes, direttamente dal regista e protagonista David Sandberg che non solo ha assicurato il finanziamento del film, ma ha anche fissato una data di inizio riprese per questa estate, con la conferma dei casting di Arnold Schwarzenegger e Michael Fassbender.

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, la Creasun Entertainment USA, una società di finanziamento e produzione di recente apertura con sede a Los Angeles, ha acquisito una quota di maggioranza in "Kung Fury 2", oltre ad entrare in parte come produttore. Argent Pictures sarà a bordo per cofinanziare e coprodurre il sequel. La produzione è attualmente prevista per il 29 luglio.

La dichiarazione di George Acogny di Creasun Entertainment USA.

Kung Fury 2 è la visione molto eccitante di David Sandberg e contiene tutti gli elementi di una corsa magica e divertente per tutte le età. Siamo entusiasti di far parte di questo grande progetto e non vediamo l'ora di condividerlo con l'intero mondo, dove creerà senza dubbio eccitazione in tutto il globo!

L'originale Kung Fury è uscito nel 2015 e da allora ha collezionato oltre 40 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il sentito omaggio ai film d'azione, di arti marziali e polizieschi degli anni '80, con il supporto di David Hasselhoff, è diventato un fenomeno di internet. Hasselhoff ha anche registrato e girato un video musicale per una canzone intitolata "True Survivor" inclusa nella colonna sonora del film. Oltre ad Hasselhoff che tornerà per il sequel, al cast è stata aggiunta anche la Eiza Gonzalez di Baby Driver.

"Kung Fury 2" vede il ritorno del detective di Miami che dopo essere stato colpito da un fulmine e morso da un cobra è diventato "il Prescelto" di un'antica profezia, capace di brandire un potente stile di kung fu. "Kung Fury 2" si svolge nel 1985 a Miami, la città è tenuta al sicuro sotto l'occhio vigile di Kung Fury, definito "il più grande e maledetto poliziotto di tutti i tempi". Il suo gruppo di Thundercops è l'ultima forza di polizia, radunata da vari punti della storia per abbattere il malvagio Kung Fuhrer, Adolf Hitler. Tuttavia la morte di un membro del team fa sì che il gruppo si sciolga. Questo porta ad un misterioso cattivo che emerge per aiutare la ricerca del Fuhrer nell'assemblare l'arma definitiva. Il nostro eroe deve attraversare il tempo e lo spazio per salvare i suoi amici, difendere la "Miami Kung Fu Academy" e sconfiggere il male una volta per tutte. Non è ancora chiaro chi interpreteranno Arnold Schwarzenegger e Michael Fassbender.

David Sandberg ha scritto la sceneggiatura con Tyler Burton Smith (La bambola assassina). Le riprese si terranno in Bulgaria e in Germania. "Kung Fury 2" non ha ancora una data di uscita ufficiale e non è stato annunciato se avrà una distribuzione cinematografica o se è destinato ad un servizio di streaming.

Fonte: The Hollywood Reporter