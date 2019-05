Masters of the Universe ha una nuova data d'uscita

Di Federico Boni venerdì 17 maggio 2019

E' davvero tutto pronto per il ritorno in sala di Masters of the Universe.

Con la potenza di Grayskull, Sony Pictures e Mattel Films hanno finalmente svelato la nuova data d'uscita di Masters of the Universe. 5 marzo 2021.

Originariamente, il film sarebbe dovuto uscire quest'anno, a Natale, ma i ritardi produttivi hanno immancabilmente fatto slittare la release. Il lanciatissimo Noah Centineo ha fatto suo l'ambito ruolo di He-Man, e immaginiamo del suo alter-ego il Principe Adam, mentre tutto tace sul resto del cast.

Dolph Lundgren interpretò He-Man nel 1987, in un film che all'epoca fece clamorosamente flop, prima di diventare uno scult per i fan dei celebri personaggi Mattel, nati tra i negozi di giocattoli nel 1982. Successivamente, la serie animata li tramutò in icone degli anni '80.

In casa Sony da anni lavorano a questo nuovo adattamento, con Matt Holloway e Art Marcum, sceneggiatori di Iron Man, che hanno rimesso mano all'ultima versione della sceneggiatura. Aaron e Adam Nee dirigeranno la pellicola. Sconosciuto, per ora, il resto del cast.