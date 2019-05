The Batman: Nicholas Hoult in lizza con Robert Pattinson per il ruolo di Bruce Wayne

sabato 18 maggio 2019

Robert Pattinson e Nicholas Hoult in lizza per il ruolo del nuovo Bruce Wayne in "The Batman".

Ieri è trapelata online la notizia che Robert Pattinson era in trattative finali per il ruolo del nuovo Bruce Wayne in The Batman di Matt Reeves. Durante la notte la situazione è cambiata con lo studio che sembra non aver preso ancora decisioni definitive e, per di più, Pattinson sembra ora essere in competizione con il collega Nicholas Hoult.

Secondo numerose fonti sia Robert Pattinson che Nicholas Hoult sono in cima alla lista dello studio per sostituire Ben Affleck come Batman. Originariamente Affleck era designato a dirigere, scrivere, produrre e recitare in "The Batman". Alla fine ha lasciato, con gli oneri di regia passati al Matt Reeves dei due recenti sequel reboot della saga "Il pianeta delle scimmie" e dell'acclamato Cloverfield.

Da notare che sia Pattinson che Hoult sono entrambi inglesi, hanno un aspetto fisico simile e si trovano nella stesso "range" per quanto riguarda l'età. Robert Pattinson ha 33 anni e Nicholas Hoult ne ha 29. Inoltre Hoult come il collega Pattinson ha esperienza sia nei film in produzioni mainstream che in pellicole indipendenti, con ruoli nel biopic Tolkien nel pluripremiato La Favorita, ma ha anche fatto parte della serie X-Men come Hank McCoy / Bestia per diversi anni, ruolo che riprenderà il prossimo 6 giugno in Dark Phoenix. Hoult ha anche avuto un ruolo di primo piano nell'acclamato Mad Max: Fury Road.

Come era prevedibile Internet ha avuto reazioni contrastanti nei confronti di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne. Coloro che non hanno visto il suo lavoro post-Twilight lo associano immediatamente al ruolo del vampiro Edward Cullen che non aiuta di certo Pattinson in questo frangente.

La trama di "The Batman" è ancora top secret, ma Reeves ha rivelato che il film avrà una impronta noir e si concentrerà sulle sue abilità del Crociato Incappucciato come detective, riportando il personaggio ai suoi esordi nei fumetti. C'è anche un nuovo rumor che parla di più criminali nel film, con il Pinguino che è il nome che circola con insistenza. "The Batman" arriverà nei cinema il 25 giugno 2021.

