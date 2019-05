Cannes 2019: John Carpenter premiato alla Quinzaine des Réalisateurs parla di potenziali progetti futuri

Di Pietro Ferraro sabato 18 maggio 2019

La leggenda horror John Carpenter ha ricevuto un premio alla carriera dalla Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2019.

La selezione dei registi francesi della Quinzaine des Réalisateurs, parallela all'ufficiale Festival di Cannes 2019, ha insignito la leggenda horror John Carpenter con il premio "Golden Coach"/ "Carrosse d'or". Il 71enne Carpenter ha cambiato il mondo del cinema con il suo lavoro nel cinema di genere in particolare horror e azione, a partire dal 1976 con Distretto 13 e poi con l'originale Halloween del 1978, che ha cambiato per sempre il genere horror.

La consegna del premio a John Carpenter è stata preceduta da un'esibizione live del suo iconico tema di Halloween accolto da una folla entusiasta. Il regista una volta sul palco ha rivelato che sono stati film come La regina d'Africa e Il pianeta proibito che hanno dato il via al suo desiderio di diventare un regista e alla fine contribuire a creare un nuovo tipo di film. Carpenter dice che il suo amore per il cinema è iniziato quando aveva solo tre anni. "È il trasportare il pubblico attraverso un mondo di luce ed ombre di cui sono orgoglioso di far parte", ha detto il regista.

Il premio Golden Coach, è una prestigiosa onorificenza che viene conferita a coloro che hanno apportato qualità innovative ai loro progetti. Oltre al cult "Halloween", John Carpenter è stato onorato per il suo lavoro su 1997: Fuga da New York, La cosa, Essi vivono, The Fog e molti altri. Tra gli altri registi che hanno ricevuto il prestigioso premio figurano Werner Herzog, Jia Zhangke, Jane Campion, Jim Jarmusch, Clint Eastwood e Alain Resnais. Il premio è stato consegnato per la prima volta nel 2002.

"Le grandi colonne sonore di Carpenter continuano ad ispirare la scena della musica elettronica francese", ha affermato la Quinzaine che ha poi rilasciato la dichiarazione a seguire.

John Carpenter esalta l'irresistibile piacere della messa in scena. In ciascuno di essi, il lavoro sullo spazio, su ciò che è fuori dallo schermo, sul visibile e sull'invisibile, viene costantemente rinnovato e rigenerato per ridefinire la paura - una paura che è sempre incline a scatenare emozioni in personaggi e attori che sono diventati iconici.

John Carpenter in una recente intervista con il sito Collider ha espresso il desiderio di tornare nuovamente dietro la macchina da presa. È passato quasi un decennio da quando Carpenter ha diretto un lungometraggio, ma ora pensa di essere pronto a tuffarsi nuovamente in quel mondo.

Non ne ho programmato uno, ma sto lavorando su alcune cose. Ho fatto un sacco di film e mi sono esaurito e ho dovuto fermarmi per un po'. Devo avere una vita. La circostanza dovrebbe essere adatta. Mi piacerebbe fare di nuovo un film horror che sarebbe fantastico o un grande film di avventura. Dovrebbe essere un progetto con un budget adeguato. Oggi fanno girare questi giovani registi per 2 milioni di dollari quando il film è scritto per 10 milioni, quindi devi spremere tutto lì dentro e non voglio più farlo.

Nell'intervista Carpenter non esclude come suo prossimo progetto anche una serie tv, che potrebbe essere un formato più adatto e meno "stressante" a livello produttivo per le attuali necessità del regista.

Fonte: The New York Times / Collider