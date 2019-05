Burn Your Maps: trailer e poster del film con Jacob Tremblay

Di Pietro Ferraro domenica 19 maggio 2019

Burn Your Maps: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'avventura di Jordan Roberts nei cinema americani dal 21 giugno 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Vertical Entertainment ha reso disponibili trailer e poster di Burn Your Maps, pellicola indipendente che vede protagonisti Jacob Tremblay e Vera Farmiga.

Il film segue due genitori alle prese con un figlio che crede di essere nativo della Mongolia. Questa convinzione divide i vari membri della famiglia che pensano che questa "fissazione" dovrebbe essere stroncata sul nascere, ma la mamma alla fine decide di assecondare la fantasia del del figlio, scelta che porta entrambi in avventuroso viaggio in Mongolia.

"Burn Your Maps" si concentra su una famiglia in tumulto emotivo. Sono presi di sorpresa quando il loro eccentrico figlio americano di 8 anni, Wes (Jacob Tremblay), inizia a credere fermamente di essere un pastore di capre mongolo. Wes fa amicizia con un immigrato indiano ed entrambi decidono di provare a trasformare questo sogno in realtà attraverso una raccolta fondi. Il viaggio in Mongolia getta la famiglia del ragazzo in un ulteriore tumulto, portando sua madre disperata in un viaggio attraverso il mondo con suo figlio.

Rich Goldberg, copresidente di Vertical Entertainment, ha commentato il film.

"Burn Your Maps" è un ritratto divertente, commovente e profondamente umano di una famiglia che attraversa un momento di difficoltà. Contrassegnato dalle toccanti interpretazioni di Jacob Tremblay e Vera Farmiga, non vediamo l'ora che il pubblico viaggi insieme a loro mentre trovano significato, scopo e felicità nello straordinario scenario della Mongolia.

Jordan Roberts dirige il film, basato su un racconto di Robyn Joy Leff. Roberts è meglio conosciuto come uno degli sceneggiatori del film d'animazione Big Hero 6 mentre in veste di regista ha diretto la commedia Frankie Go Boom e il dramma Dietro l'angolo. Il cast di "Burn Your Maps" comprende anche Suraj Sharma, Virginia Madsen, Ramon Rodriguez, Marton Csokas, Taylor Geare, Glynis Davies e Jason Scott Lee.

Courtney Solomon, Mark Canton, Patrick Aiello e Julie Kirkham sono a bordo come produttori esecutivi con Wayne Marc Godfrey, Robert Jones, Scott Karol, Arnaud Lannic, Mark Axelowitz, Babak Eftekhari e Lawrence Smith. "Burn Your Maps" sarà distribuito nelle sale americane il 21 giugno.