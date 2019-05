Cip e Ciop agenti speciali, trovato il regista del live-action

Di Federico Boni domenica 19 maggio 2019

Non è chiaro se il film uscirà al cinema o finirà nel catalogo della piattaforma streaming Disney +.

A breve in sala con Aladdin, in casa Disney continuano ad attingere dai propri classici animati. Tra i tanti live-action in produzione spicca Cip & Ciop agenti speciali, che a detta dell'Hollywood Reporter sarà diretto da Akiva Schaffer. 41enne americano, Schaffer ha diretto negli anni Hot Rod - Uno svitato in moto, Vicini del Terzo tipo e il mockumentary Vite da popstar.

Creata da Tad Stones e Alan Zaslove, la serie tv Cip & Ciop agenti speciali nacque nel 1989 e andò avanti per 65 puntate. Al fianco dei celebri Cip & Ciop, spiccavano tre nuovi personaggi: Monterey Jack, un topo forzuto molto goloso di formaggio; Scheggia, una bionda femmina di topolino nonché una geniale inventrice; e Zipper, un moscerino, nelle vesti di detective.

Non è chiaro se il film, che unirà live-action e CG, arriverà al cinema o finirà nel catalogo dell'imminente servizio di streaming Disney +, in arrivo negli Usa entro fine 2020. A lungo autore del Saturday Night Live, Schaffer dirigerà una sceneggiatura firmata Dan Gregor e Doug Mand (Most Likely to Murder).

Fonte: Comingsoon.net