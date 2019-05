Un giorno di pioggia a New York: trailer e poster del nuovo film di Woody Allen

Di Pietro Ferraro lunedì 20 maggio 2019

Un giorno di pioggia a New York: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Woody Allen nei cinema italiani dal 3 ottobre 2019.

Disponibili un primo trailer e una locandina di Un giorno di pioggia a New York (A Rainy Day In New York), il nuovo film di Woody Allen.

Allen ha pubblicato un primo trailer ufficiale del film sulla sua pagina Facebook ufficiale. Il film segue La ruota delle meraviglie - Wonder Wheel uscito nel 2017 sempre scritto e diretto da Woody Allen.

"Un giorno di pioggia a New York" racconta la storia di una giovane coppia (Elle Fanning e Timothée Chalamet) che trascorre un fine settimana nell Grande Mela che li vedrà affrontare una serie di disavventure. Il cast è completato da Selena Gomez, Liev Schreiber, Suki Waterhouse, Kelly Rohrbach e Jude Law.

La commedia romantica era stata originariamente prevista per l'uscita nel 2018, ma è stata archiviata da Amazon dopo le accuse di molestie sessuali mosse a carico del regista. Tanto per aggiungere polemica a polemica, un passaggio della trama del film racconta di una relazione tra una sedicenne (Elle Fanning) e un uomo maturo (Jude Law), episodio che avrebbe potuto rievocare le accuse mosse verso il regista, a questo punto Amazon ha preso la decisione di rescindere il contratto stipulato con Allen che prevedeva quattro film. Di contro Allen ha fatto causa ad Amazon per 68 milioni di dollari, dato che tutte le accuse nei suoi confronti sono state archiviate dalle autorità.

Da segnalare che Timothée Chalamet e Selena Gomez in aperta polemica con Allen hanno preso le distanze dal regista 84enne donando i loro compensi ad organizzazioni contro la violenza sulle donne. "Un giorno di pioggia a New York" arriverà nei cinema italiani il 3 ottobre 2019 distribuito da Lucky Red.