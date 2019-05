Batman: svelata una batmobile disegnata da H.R. Giger

Di Pietro Ferraro lunedì 20 maggio 2019

L'artista H.R. Giger creatore dello xenomorfo di "Alien" aveva creato una batmobile per il film "Batman Forever".

Il defunto H.R. Giger è noto per aver creato lo Xenomorfo nell'originale Alien ispirandosi alle creature biomeccanoidi che popolano il suo Necronomicon. Con il supporto del mago dell'animatronica Carlo Rambaldi, Giger ha creato uno dei mostri più iconici della storia del cinema. Lo stesso Ridley Scott ha ammesso in più di un'occasione che senza la creazione rivoluzionaria di Giger, l'icona fanta-horror "Alien" probabilmente non esisterebbe nemmeno, ma i contributi dell'artista svizzero non si sono limitati alla saga di "Alien" vedi il Dune di Alejandro Jodorowsky poi diretto da David Lynch, il sequel Poltergeist II - L'altra dimensione e il franchise Species - Specie Mortale per cui ha creato il design dell'ibrido umano/alieno Sil.

Ora grazie al sito Bloody Disgusting sappiamo che nei primi anni '90 Giger è stato contattato per realizzare alcuni concept per Batman Forever che hanno incluso una bizzarra Batmobile per il film, in cui Giger ha rivisitato l'iconico veicolo del Crociato Incappucciato nel suo riconoscibile stile biomeccanoide.

Chiaramente la versione di Giger della Batmobile rievoca l'universo di "Alien" e in particolare il design dell'astronave relitto trovata dall'equipaggio della Nostromo sul pianeta LV-426. la Batmobile di Giger naturalmente non è stata utilizzata poiché in netto contrasto con la visione iper-colorata e fumettosa con cui il regista Joel Schumacher ha approcciato il mondo di Batman, visione che poi raggiungerà una sorta di pacchiano apice nel famigerato Batman & Robin.







I was today years old when I found out H.R. Giger did an unused #batmobile design for Batman Forever... pic.twitter.com/XCOEj8mkSI

— Ross only watches GOT on a Monday (@RPHutch1975) 16 maggio 2019



Mirad qué pasada el diseño del #Batmóvil que realizó el artista H.R. Giger para la película #BatmanForever. Como podéis ver, tiene la indiscutible marca del responsable de diseñar #Alien. pic.twitter.com/aTonKnN0JN

— Red Legacy (@RedLegacyComics) 16 maggio 2019

Fonte: Bloody Disgusting