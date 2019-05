Box Office Italia, John Wick 3 batte Detective Pikachu

Di Federico Boni lunedì 20 maggio 2019

Bene anche Dolor y Gloria di Pedro Almodovar.

Box Office Usa, boom John Wick 3 John Wick: Chapter 3 – Parabellum ruba lo scettro del box office americano ad Avengers: Endgame. Primo in America, primo anche in Italia. John Wick 3 ha conquistato la vetta del botteghino italiano con 1.537.923 euro raccolti in 4 giorni di programmazione, pari a 222.002 spettatori. Un ottimo risultato, visto e considerato quanto fatto dai predecessori all'esordio (796.069 euro il primo, 788.537 euro il secondo). Detronizzato, anche se di poco, Detective Pikachu. Altri 1.391.216 euro in cassa per il film sui Pokemon, arrivato ad un totale di 4.3 milioni di euro.

Medaglia di bronzo per il bellissimo Dolor y Gloria di Pedro Almodovar. Lanciato in oltre 400 copie, l'ultimo film del regista spagnolo ha debuttato con 1.103.335 euro in 3 giorni di programmazione, portando in sala 164.639 spettatori. Dietro Banderas e la Cruz troviamo Attenti a quelle Due, partito con 866.173 euro, mentre Avengers: Endgame si è sensibilmente avvicinato ai 30 milioni di euro totali. 29.255.698 euro, per la precisione. A quota 1.1 milioni di euro troviamo Ted Bundy, seguito dal milione del deludente Pet Sematary, dai 2 milioni di Stanlio e Ollio, dai 431.000 euro di Red Joan e dai 122.597 euro all'esordio di Unfriended: Dark Web. Da segnalare lo straordinario risultato fatto registrare da L’uomo che comprò la luna, che ha superato il mezzo milione di euro totale con una manciata di copie a disposizione.

Weekend pronto a partire mercoledì, quello in arrivo, grazie all'uscita di Aladdin della Disney, seguito 24 ore dopo da Il Traditore di Marco Bellocchio, Forse è solo mal di Mare, Takara, L'angelo del Male e Una vita Violenta.