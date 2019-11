Stasera in tv: "La nostra terra" su Rai 1

Rai 1 stasera propone "La nostra terra", film commedia del 2014 diretto da Giulio Manfredonia e interpretato da Stefano Accorsi, Sergio Rubini, Iaia Forte, Bebo Storti e Debora Caprioglio.

Cast e personaggi

Stefano Accorsi: Filippo

Sergio Rubini: Cosimo

Iaia Forte: Azzurra

Bebo Storti: Dario

Debora Caprioglio: Jessica

Maria Rosaria Russo: Rossana

Nicola Rignanese: Veleno

Massimo Cagnina: Piero

Giovanni Calcagno: Tore

Giovanni Esposito: Frullo

Silvio Laviano: Salvo

Michel Leroy: Wuambua

Paolo De Vita: il maresciallo

Tommaso Ragno: Nicola Sansone

La trama

"La nostra terra" è la storia di una strana antimafia, fatta piantando pomodori. E di qualcosa che viene prima: la terra. Quella che ci ospita, ci nutre e ci seppellisce. Nicola Sansone è proprietario di un podere nel Sud Italia che viene confiscato dalla Stato e assegnato a una cooperativa, che però non riesce ‐ per celati o dichiarati boicottaggi ‐ ad avviare l'attività. Per questa viene mandato in loro aiuto Filippo (Stefano Accorsi), un uomo che da anni fa l’antimafia lavorando in un ufficio del Nord, e quindi impreparato ad affrontare la questione “sul campo”. Numerosi sono gli ostacoli che Filippo incontra, e spesso deve resistere all’impulso di mollare tutto: lo trattengono il senso di sfida e le strane dinamiche di questa cooperativa di insolite persone cui inizia ad affezionarsi, in particolar modo Cosimo (Sergio Rubini) l’ex fattore del boss e Rossana, la bella e determinata ragazza che forse ha un passato da riscattare. In un ribaltamento di ruoli, tra sabotaggi e colpi di scena, non appena le cose iniziano ad andare quasi bene, al boss Nicola Sansone vengono concessi i domiciliari. Riuscirà l’antimafia a trionfare?

Curiosità

Il film narra una storia ispirata alla nascita delle cooperative agricole su terreni confiscati alle mafie.



La sceneggiatura del film è di Giulio Manfredonia e Fabio Bonifacci che hanno già collaborato anche per È già ieri e Si può fare. Tra i crediti di Bonifacci ci sono sceneggiature per Lezioni di cioccolato, Benvenuti al Nord, Il principe abusivo, Indovina chi viene a Natale e Benvenuto Presidente!.



Il regista Giulio Manfredonia ha diretto anche Si può fare con Claudio Bisio e tre film con protagonista Antonio Albanese: il remake È già ieri e due commedie con Cetto La Qualunque, Qualunquemente e Tutto tutto niente niente.



Le musiche originali del film sono di Mauro Pagani (Puerto Escondido, In barca a vela contromano, Nirvana, Educazione siberiana).



