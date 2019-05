The Batman: casting in pieno corso, trapelati altri candidati al ruolo di Bruce Wayne

Di Pietro Ferraro martedì 21 maggio 2019

Warner Bros. intensifica la fase di casting di "The Batman" per scegliere il nuovo Bruce Wayne.

Dopo la notizia di trattative in corso tra Robert Pattinson e Warner Bros. per il ruolo di Bruce Wayne nel reboot The Batman, con una reazione non propriamente entusiasta di Internet all'annuncio di questo potenziale casting, pare che la rosa dei candidati al ruolo di Batman si sia nel frattempo ampliata e dopo l'aggiunta di Nicholas Hoult, ora sembra che in lizza ci siano anche Aaron Taylor Johnson e Armie Hammer.

Bisogna ammettere che la notizia di Pattinson come potenziale nuovo Bruce Wayne ci ha lasciati un tantino perplessi, ma ora i nuovi nomi trapelati, se confermati, rendono il processo di casting di "The Batman" decisamente più interessante e soprattutto credibile. Questo progetto è stato in lavorazione per diversi anni, originariamente con Ben Affleck al timone, ora Matt Reeves (The War - Il pianeta delle scimmie) è a bordo per scrivere e dirigere questa versione "noir" del Crociato Incappucciato che pare riporterà l'iconico supereroe DC alle sue origini di "detective".

Secondo un nuovo aggiornamento, Warner Bros. è impegnata in un intenso processo di casting che include prove su schermo, prove in costume, letture e incontri. La fonte osserva che lo studio considera Batman la loro proprietà più importante e che non vogliono rovinare tutto con una decisiona affrettata. La speranza è che "The Batman" dia il via ad una nuova trilogia e non vogliono che da questo casting scaturisca una situazione divisiva come quella in cui si sono trovati con Ben Affleck. "The Batman" arriva nei cinema il 25 giugno 2021.

Fonte: The Hollywood Reporter