Ghostbusters: Dan Aykroyd ha scritto un prequel ambientato nel 1969

Di Pietro Ferraro martedì 21 maggio 2019

Dan Aykroyd rivela di aver scritto un prequel di "Ghostbusters" ambientato nel 1969.

Ghostbusters 3 sta per iniziare le riprese per un'uscita fissata all'anno prossimo, ma Dan Aykroyd ha rivelato di aver già scritto un prequel. In una recente intervista sul prossimo sequel, Aykroyd ha parlato del suo coinvolgimento nel franchise nel corso degli anni che ha incluso una sua sceneggiatura di un prequel.

Intitolato Ghostbusters High, il film si svolge nel 1969 nel New Jersey narrando il primo incontro degli acchiappafantasmi. Il prequel potrebbe essere sviluppato come un film o una serie tv, ma se arriverà a compimento, non sarà come prevedibile in tempi brevi.

Ho scritto Ghostbusters High, dove [gli acchiapafantasmi] si sono incontrati nel New Jersey del 1969 e stiamo cercando di farlo probabilmente come un film o un pilota tv entro i prossimi cinque anni...è sulla sua scrivania, ma è lontano anni dal progetto corrente, ma è un'idea perfetta per un prequel. Immagina di raccontare i tre personaggi come adolescenti!

Il prequel "Ghostbusters High" è solo l'ultimo progetto di Aykroyd legato al franchise degli Acchiappafantasmi, l'attore subito dopo l'uscita di Ghostbusters 2 aveva già un'idea per un Ghostbusters 3: Hellbent, che avrebbe visto gli acchiappafantasmi collocati in una versione alternativa di Manhattan chiamata Manhellton. Chiaramente questa intrigante idea che avrebbe accentuato l'elemento horror del franchise non è andata in porto, e tutto si è arenato fino alla morte di Harold Ramis nel 2014, con Sony che ha poi deciso di produrre il pacchiano reboot al femminile del regista Paul Feig, operazione che nulla aveva a che fare con l'originale poiché ambientato in una realtà alternativa e presentava il cast originale in imbarazzanti cameo.

Da fan di lunga data del franchise speriamo che il "Ghostbusters 3" di Jason Reitman, ambientato nella stessa timeline dei due film originali, possa finalmente fare giustizia ad un cult anni ottanta trattato nel reboot come uno sguaiato sketch del Saturday Night Live. Secondo quanto riferito, il sequel seguirà nuove reclute adolescenti della squadra, con diversi personaggi dei film originali che probabilmente riprenderanno i loro ruoli. Recentemente anche Bill Murray si è detto disposto a comparire nel film, insieme ad Aykroyd ed Ernie Hudson. A questo punto i membri del cast confermati di "Ghostbusters 3" sono Mckenna Grace, Finn Wolfhard e Carrie Coon. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2020.

Fonte: 660 News