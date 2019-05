John Wick 4 ha una data d'uscita

Di Federico Boni martedì 21 maggio 2019

Il 4° capitolo di John Wick uscirà nel maggio del 2021.

Ballerina, arriva il primo spin-off di John Wick John Wick 3 apre le porte al primo spin-off del franchise action. Non solo un primo spin-off, Ballerina, svelato ieri. In casa Lionsgate sono al lavoro per un quarto capitolo di John Wick, che uscirà in sala il 21 maggio del 2021. Tra due anni esatti. D'altronde John Wick: Capitolo 3 - Parabellum è stato acclamato dalla critica e ha sbancato i botteghini, incassando 150 milioni di dollari worldwide al debutto, giustificando un ulteriore sequel.

Nel 3° capitolo al fianco di Keanu Reeves abbiamo visto Halle Berry, Angelica Huston, Asia Kate Dillon, Mark Dacascos e Jason Mantzoukas, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman e Tiger Hu Chen. Nel 4° ritroveremo certamente Laurence Fishburne e Ian McShane. Non è ancora chiaro chi dirigerà John Wick 4 ma è facile immaginare il ritorno di Chad Stahelski, presto sul set per dirigere il nuovo Highlander.

Uscito in sala nel 2014, con un costo di appena 20 milioni, John Wick è presto diventato un 'caso', incassando 88 milioni in tutto il mondo. Nel 2017 il primo sequel, in grado di incassare 171,539,887 dollari, con Parabellum che ha immediatamente sbancato i box office. Dal cinema, come dimenticarlo, John Wick è sbarcato anche in tv con la serie spin-off The Continental, firmata Starz, prodotta da Chris Collins (Sons of Anarchy, The Wire).

