Giffoni Film Festival 2019, gli ospiti della 49^ edizione: primo nome Stefano Accorsi

Di Giorgia Iovane martedì 21 maggio 2019

La 49esima edizione del GFF si svolge dal 19 al 27 luglio 2019 a Giffoni Valle Piana (SA).

Giffoni Experience 2019 - meglio noto agli aficionados come Giffoni Film Festival - inizia il suo percorso verso la 49esima edizione, che si svolgerà a Giffoni Valle Piana (SA) da venerdì 19 a sabato 27 luglio, annunciando il primo ospite italiano.

Si tratta di Stefano Accorsi, che riceverà il Giffoni Experience Award il 27 luglio, ultimo giorno dell'edizione 2019. L'attore - già doppio David di Donatello e Nastro d’Argento – terrà anche una Masterclass sul cinema nell’ambito della sezione Cult, una delle quattro che comporranno lo spazio formativo del Festival. Non è la prima volta di Accorsi a Giffoni: l'attore torna al Festival del Cinema per bambini e ragazzi (con migliaia di giurati che vanno dai 3 anni alla maggiore età) a 20 anni dalla sua prima volta, che lo vide sul palco del GFF nel 1999. A proposito di ritorni, Accorsi è tornato nelle sale in questa primavera 2019 con Il Campione, opera prima di Leonardo D’Agostini.

Come ormai vuole la tradizione, il GFF centellinerà i nomi degli ospiti da qui a luglio, inclusi quelli musicali. Il cammino verso il #Giffoni2019 è appena iniziato.