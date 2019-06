Anima, teaser del cortometraggio di Paul Thomas Anderson con Thom Yorke

Di Antonio M. Abate venerdì 21 giugno 2019

Paul Thomas Anderson e Thom Yorke di nuovo insieme per un progetto un pelo più ambizioso del solito videoclip

Anche se in forme differenti, pare che la collaborazione tra Martin Scorsese e Bob Dylan non avesse l'ultima parola quanto al connubio tra cinema e musica per Netflix. Attraverso la piattaforma di streaming digitale verrà infatti pubblicato un cortometraggio diretto da Paul Thomas Anderson, in collaborazione con Thom Yorke. S'intitola Anima e sarà disponibile a partire dal 27 giugno, ossia settimana prossima.

Non si tratta, è vero della prima volta che i due, Anderson e Yorke, hanno modo d'annusarsi, basti pensare ai video che il regista californiano ha già diretto nel recente passato per i Radiohead. Né tantomeno si tratta di un'incursione inedita, sempre per Anderson, in un territorio che evidentemente ama: al di là dei numerosi videoclip girati, gli ultimi per le Haim, c'è dell'altro.

Nel 2015, infatti, PTA presentò Junun sia al New York Film Festival che in esclusiva poi su MUBI. Progetto atipico, molto libero, incentrato sulla musica; una sorta di documentario attraversato da suggestioni più che da eventi o fatti. Tutto ciò per dire, insomma, che in certe situazioni Anderson non ci si caccia per sbaglio, cercandosele proprio. Quanto ad Anima, l'unica altra notizia di rilievo che ci conosce è che sarà anche il titolo del prossimo album di Thom Yorke.