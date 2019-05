Freaks: nuovo trailer e locandina del film horror fantascientifico con Emile Hirsch

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 maggio 2019

Freaks: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni dell'horror fantascientifico con Emile Hirsch nei cinema americani dal 23 agosto 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dopo l'anteprima mondiale al Festival di Toronto dello scorso anno e la vittoria al Trieste Science+Fiction 2018, è disponibile un primo full trailer di Freaks, l'horror fantascientifico canadese esordio alla regia di Zach Lipovsky (Leprechaun: Origins) e Adam B Stein.

In "Freaks" un padre disturbato (Emile Hirsch) rinchiude sua figlia di 7 anni (Lexy Kolker) in una casa, avvertendola di gravi pericoli all'esterno. Ma il misterioso Mr. Snowcone (Bruce Dern) convince la ragazza a fuggire e ad unirsi a lui in una ricerca di libertà e vendetta. Una volta che la ragazzina fugge dalla sua prigione / casa e dal controllo protettivo e paranoico di suo padre si ritrova in un "nuovo mondo bizzarro, minaccioso e misterioso".

"Freaks" è descritto come un thriller-horror psicologico/fantascientifico con un tocco sovrannaturale. I registi Zach Lipovsky E Adam B. Stein si sono inizialmente incontrati come concorrenti di "On The Lot", un reality show di Steven Spielberg per scovate talentuosi cineasti emergenti, e da allora hanno lavorato insieme. Il duo è attualmente al lavoro sull'adattamento live-action della serie tv d'animazione Kim Possible.

"Freaks" è interpretato da Emile Hirsch, Bruce Dern, Grace Park, Amanda Crew e l'esordiente Lexy Kolker.

Il film ha ricevuto il "Premio Asteroide" al "Trieste Science+Fiction 2018" con la seguente motivazione:





“Freaks” offre al pubblico un'esperienza completa, esplosiva e coinvolgente, con una straordinaria vastità e portata, e con un sovvertimento ferocemente arguto della forma dominante del cinema attuale. Propone, inoltre, una potente analisi politica della crescente cultura della paranoia che si sta diffondendo nel mondo.

"Freaks" debutta nei cinema americani distribuito da Well Go USA il 23 agosto 2019.

Fonte: Bloody Disgusting