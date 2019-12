Tenet: prime foto ufficiali del film di Christopher Nolan

Di Federico_40 giovedì 19 dicembre 2019

Tenet: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di Christopher Nolan nei cinema americani dal 17 luglio 2020.

Disponibili (via Entertainment Weekly) due prime immagini di Tenet, il nuovo misterioso film di Christopher Nolan.

Nolan ha parlato con EW del film.

Stiamo saltando fuori dal punto di vista di un film di spionaggio, ma stiamo andando in un numero di posti diversi. Stiamo attraversando alcuni generi diversi in un modo spero eccitante e fresco. [La produttrice] Emma [Thomas] e io abbiamo messo insieme molte produzioni su larga scala, ma questo è sicuramente la più grande in termini di portata internazionale. Abbiamo girato in sette paesi, dappertutto, con un cast enorme e set enormi. Non c'è dubbio, è il film più ambizioso che abbiamo realizzato.

Nelle nuove immagini ci sono ritratti Robert Pattinson recentemente scelto come nuovo Bruce Wayne per il film The Batman di Matt Reeves, mentre John David Washington, figlio dell'attore Denzel Washington, ha recitato per Spike Lee in BlacKkKlansman ed è un volto ricorrente della serie tv Ballers.

Il cast del film include anche Elizabeth Debicki (Guardiani della Galassia Vol. 2), Dimple Kapadia (Bobby), Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass), Clémence Poésy (In Bruges), Michael Caine (trilogia del cavaliere oscuro), Himesh Patel (Yesterday) e Kenneth Branagh (Dunkerque).

Tenet debutta nei cinema il 17 luglio 2020.







John David Washington with young Christopher Nolan. #TENET pic.twitter.com/C7h1xUY2UN

— Daniel Richtman (@DanielRPK) December 18, 2019

Fonte: Screenrant





Tenet: nuovo teaser trailer del film di Christopher Nolan

Vige il più stretto riserbo sulla trama di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan. Dopo un teaser trailer trapelato online lo scorso novembre, poi rimosso, ora l'account Twitter ufficiale del film conferma, pubblicando un teaser trailer che in realtà è un semplice motion poster del titolo che ruota, che dovremo attendere ancora un po' per poter vedere qualche immagine di senso compiuto e capirci qualcosa.

Quel poco che sappiamo di "Tenet" è che è un'avventura internazionale tra fantascienza, spionaggio e pare coinvolgerà anche viaggi nel tempo, ma per il momento resta tutto molto nebuloso e non c'è nulla di realmente confermato tranne l'elemento "spionaggio".

Il cast del film include John David Washington (BlacKkKlansman), Robert Pattinson (Twilight), Elizabeth Debicki (Guardiani della Galassia Vol. 2), Dimple Kapadia (Bobby), Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass), Clémence Poésy (In Bruges), Michael Caine (trilogia del cavaliere oscuro), Himesh Patel (Yesterday) e Kenneth Branagh (Dunkerque).

Per quanto riguarda la squadra che ha supportato Nolan dietro le quinte, il regista si è corcondato di collaboratori di fiducia, vedi il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema (Dunkerque), lo scenografo Nathan Crowley (Dunkerque), il costumista Jeffrey Kurland (Inception, Dunkerque) e il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson (Dunkirk, Mad Max: Fury Road) e una new entry del team, la montatrice Jennifer Lame (Hereditary, Storia di un matrimonio).

"Tenet" arriva nei cinema il 17 luglio 2020.





Fonte: Collider





Tenet: primo teaser trailer del film di Christopher Nolan

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Aggiornamento di Pietro Ferraro

ATTENZIONE!!! Il link al trailer è stato nuovamente rimosso.

Disponibile online un primo misterioso teaser trailer di Tenet, il nuovo atteso film del regista Christopher Nolan con John David Washington, Robert Pattinson, Michael Caine e Kenneth Branagh.

Il film viene descritto come un'epopea d'azione che ruota attorno allo spionaggio internazionale, ai viaggi nel tempo e all'evoluzione.

La trama è calata nel mistero più fitto, quello che sappiamo è che il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema per le riprese ha utilizzato una combinazione di pellicola da 70 mm e formato IMAX.

Christopher Nolan oltre a scrivere e dirigere "Tenet" lo ha anche prodotto con Emma Thomas. Il cast completo comprende John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Kenneth Branagh, Himesh Patel e Denzil Smith. "Tenet" arriverà nei cinema il 17 luglio 2020.





Tenet: locandina, motion poster e descrizione primo trailer del film di Christopher Nolan

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili una locandina ufficiale e un motion poster (via Twitter) di Tenet, il nuovo misterioso film di Christopher Nolan.

Il primo teaser trailer di Tenet è stato allegato all'action Hobbs & Shaw che ha debuttato negli States il 1° agosto (in Italia il film esce l'8 agosto). Il teaser non è ancora disponibile online ma ha già ispirato alcune teorie, e una di queste è che Nolan sta attualmente girando un sequel segreto di Inception, sebbene la notizia sia molto intrigante trattasi ripetiamo di pura e semplice teoria.

Il trailer di "Tenet" presenta la tagline "È giunto il momento per un nuovo protagonista" e "È giunto il momento per un nuovo tipo di missione". Il teaser non rivela molto, ma il personaggio di John David Washington è visto in una sorta di loop temporale inverso da qui l'assonanza con "Inception".

C'è anche una vaga descrizione della trama per Tenet, in cui si afferma che il film è "Un'epopea d'azione in evoluzione dal mondo dello spionaggio internazionale". Come sicuramente ricorderanno i fan di "Inception", il film è incentrato sul Cobb di Leonardo DiCaprio, che utilizza la tecnologia del sogno condiviso per fermare rapine nella mente delle persone mentre dormono. Secondo questa teoria Tenet potrebbe svolgersi nello stesso mondo di "Inception" con una nuova serie di personaggi che sono impegnati in una storia di spionaggio rivisitata in una chiave "ipertecnologica".

Vale la pena sottolineare che Michael Caine è l'unico membro dal cast di "Inception" che è attualmente confermato per Tenet. Questo elemento però non dice molto dal momento che Caine e Christopher Nolan sono collaboratori assidui.

Dal punto di vista commerciale un sequel di "Inception" avrebbe senso visto che il film ha incassato 828 milioni in tutto il mondo, oltre ad aggiudicarsi otto nomination agli Oscar, incluso miglior film, vincendo quattro statuette.

"Tenet" arriverà nei cinema il 17 luglio 2020 con un cast che include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clemence Poesy e Kenneth Branagh.





Fonte: The Hollywood Reporter





Christopher Nolan, Tenet è il nuovo film: svelato anche il cast

Articolo pubblicato il 5 maggio 2019

Atteso in sala il 17 luglio del 2020, il nuovo misterioso film di Christopher Nolan ha finalmente abbracciato un titolo ufficiale. Tenet, come svelato pochi minuti fa dalla Warner Bros.

Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh e l'immancabile Michael Caine si sono aggiunti al cast, insieme a Dimple Kapadia e Clémence Poésy, attrice francese che molti ricorderanno nei panni di Fleur Delacour, nella saga Harry Potter. John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki erano invece già stati svelati dalla produzione. Tenet verrà girato in sette Paesi, utilizzando un mix di Imax e 70mm. Nolan ed Emma Thomas produrranno il tutto, mentre Thomas Hayslip farà da produttore esecutivo.

Il team creativo comprende Hoyte van Hoytema alla fotografia (Dunkirk e Interstellar), Nathan Crowley alle scenografie, Jennifer Lame al montaggio, Jeffrey Kurland ai costumi, Andrew Jackson agli effetti visivi e lo svedese Ludwig Göransson alle musiche.

Tenet viene descritto come un epico action che si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale. Dunkirk, ultima fatica di Nolan uscita nel 2017, è stato candidato a 8 premi Oscar, ne ha vinti 3 e ha incassato 526,940,665 dollari in tutto il mondo.

Fonte: HollywoodReporter