Bottom of the 9th: trailer e trama del dramma sportivo con Joe Manganiello e Sofia Vergara

Di Pietro Ferraro venerdì 24 maggio 2019

Bottom of the 9th: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma sportivo con Joe Manganiello e Sofia Vergara nei cinema americani il 19 luglio 2019.

Joe Manganiello e Sofia Vergara, marito e moglie nella vita reale, fanno coppia anche sullo schermo in Bottom of the 9th, un dramma sportivo sul baseball da uno dei produttori di Creed e Rocky Balboa.

Un tragico errore porta il fenomeno del baseball 19enne Bobby Stano (Joe Manganiello) in prigione prima che la sua fiorente carriera professionale nel baseball decollasse. Ora a 39 anni e appena uscito di prigione lavora per riconquistare rispetto per se stesso, la sua famiglia, il suo amore perduto e il suo sogno di intraprendere una carriera professionale nel baseball.

Il film distribuito negli States da Saban Films è diretto dallo sceneggiatore, scrittore e musicista Raymond De Felitta (City Island, Madoff). Scritto da Robert Bruzio e in precedenza intitolato Stano, questo film drammatico sul baseball vede la partecipazione di Joe Manganiello (True Blood, Magic Mike) e Sofía Vergara (Modern Family, Emoji - Accendi le emozioni) nel loro primo film insieme. Manganiello è anche produttore con suo fratello Nick Manganiello e la loro casa di produzione "3:59", accanto a William Chartoff e Lynn Hendee.





"Bottom of the 9th" segue un uomo che ritorna nel Bronx dopo aver scontato 17 anni di carcere per un errore sfociato in violenza commesso da ragazzo che lo ha privato di una carriera professionale nel baseball e dell'amore della sua vita.

Bill Bromiley di Saban Films ha commentato il primo progetto congiunto della coppia Manganiello-Vergara.

Questo è l'eccellente primo progetto congiunto di Joe e Sofia e la loro chimica della vita reale risplende sullo schermo, Bottom of the 9th è davvero sentito, il nostro pubblico amerà questa avvincente storia di seconde opportunità e perseveranza.

Il commento sul film di un entusiasta Joe Manganiello.

Non potrei essere più felice di collaborare con Saban all'uscita di Bottom of the 9. E' stato un lavoro d'amore per me e sono così fortunato ad essere associato a persone così genuine e appassionate del film. Sono dei partner perfetti.

"Bottom of the 9th" debutta nei cinema americani il 19 luglio.

Fonte: FirstShowing.net