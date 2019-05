The Nightingale: trailer del dramma revenge della regista di "The Babadook"

Di Pietro Ferraro giovedì 23 maggio 2019

The Nightingale: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Jennifer Kent nei cinema americani dal 2 agosto 2019.

IFC Films ha reso disponibili trailer e poster di The Nightingale, il nuovo film di Jennifer Kent, la regista dell'acclamato horror The Babadook.

Il trailer inizia con alcuni immagini che impostano il tono cupo del film, che non è un horror ma bensì un disturbante revenge-movie al femminile che promette una corsa oscura e sanguinosa, una "meditazione sulle conseguenze della violenza e il prezzo della ricerca della vendetta". Per quanto riguarda l'ambientazione, "The Nightingale" si svolge nel 1825 durante la colonizzazione dell'Australia nella colonia penale britannica Terra di Van Diemen (oggi nota come lo stato australiano della Tasmania).

"The Nightingale" si concentra su Clare (Aisling Franciosi), una detenuta irlandese di 21 anni. È alla disperata ricerca di libertà dal suo violento carceriere, dopo aver scontato una condanna a sette anni. Il tenente Hawkins (Sam Claflin) si rifiuta di liberarla dalla sua accusa. Quando il marito Aidan (Michael Sheasby) si vendica, Clare diviene vittima di un crimine malvagio per mano del tenente e dei suoi sottoposti. Le autorità britanniche non riescono a fare giustizia, il che porta Clare a perseguire Hawkins da sola dopo che l'uomo ha lasciato improvvisamente il suo incarico. Incapace di trovare alleati per la sua vendetta, è costretta ad arruolare l'aiuto di Billy (Baykali Ganambarr) una riluttante giovane guida aborigena che a malincuore la porta attraverso le aspre terre selvagge per rintracciare quest'uomo. Le cose però si fanno ancora più complicate e terrificanti in quanto i combattimenti tra gli abitanti originari della terra e i colonizzatori si sviluppano in quella che è ora nota come "La Guerra Nera". Mentre il loro viaggio li conduce più in profondità nella natura selvaggia, i due devono mettere da parte le loro differenze e soppesare il vero costo della vendetta.

Damon Herriman, Ewen Leslie, Harry Greenwood, Luke Carroll e Charlie Shotwell completano il cast. Il film debutterà nei cinema di Los Angeles e New York City il 2 agosto per poi fruire di una più ampia distribuzione nazionale.

Fonte: Collider