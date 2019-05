Godzilla 2: trailer e cover del fumetto prequel "Aftershock"

Di Pietro Ferraro venerdì 24 maggio 2019

Trailer e cover art ufficiali di "Godzilla: Aftershock", il fumetto prequel del kolossal "Godzilla II: King of the Monsters" nei cinema italiani dal 30 maggio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Prima che il kolossal Godzilla II: King of the Monsters approdi sul grande schermo il prossimo 30 maggio, Legendary Comics ha in serbo un fumetto prequel ufficiale del film dal titolo Godzilla: Aftershock che mostra cosa è successo tra il reboot Godzilla e il nuovo film di Michael Dougherty.

I fan che attendono con impazienza il "Godzilla II: King of the Monsters" di Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, possono dare una sbirciatina alla nuova entusiasmante graphic novel di Legendary Comics "Godzilla: Aftershock", ora in vendita nei negozi di fumetti e online. Continuando la storia del Godzilla del 2014 dopo gli eventi catastrofici di San Francisco, il Re dei Mostri si trova nuovamente minacciato mentre un terrificante nuovo nemico si leva dalle profondità della terra, scatenando una serie di devastanti terremoti e spinto da un inarrestabile istinto primordiale che metterà alla prova il Re dei Mostri come mai prima d'ora.

"Parte del divertimento di lavorare su un progetto di Godzilla è che la sua vastissima scala richiede che sia una collaborazione con artisti di talento e Aftershock non fa eccezione", ha detto Michael Dougherty regista di Godzilla II: King of the Monsters. "Arvid Nelson e Drew Edward Johnson hanno creato una storia epica e avvincente come le avventure sul grande schermo di Godzilla. Tanto che a volte sembra di sfogliare gli storyboard di un film che aspetta solo di essere girato".

"Arvid e Drew hanno creato un prequel avvincente che si aggiunge al Monsterverse fungendo da ponte tra i due film di Godzilla", ha dichiarato Robert Napton, Vicepresidente senior di Legendary Comics.

Scritto da Arvid Nelson, con illustrazioni di Drew Edward Johnson, "Godzilla: Aftershock" introduce personaggi del film in uscita e invita i lettori ad approfondire le attività dell'agenzia criptozoologica Monarch. La brillante e determinata operativa della Monarch, la dottoressa Emma Russell, corre contro il tempo per fermare la minaccia mentre emergono indizi per rivelare un terribile segreto: una tragedia di proporzioni apocalittiche di un passato remoto che ha cambiato il corso della storia umana, sta tornando a minacciarla ancora una volta. Una figura oscura segue ogni mossa di Emma mentre viaggia per il mondo per scoprire segreti, mentre Godzilla si scontra con rivali antichi quanto la Terra stessa.