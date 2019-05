Star Wars: Hasbro ripropone le classiche action figures "Kenner" degli anni '70

Di Pietro Ferraro venerdì 24 maggio 2019

Hasbro in occasione dell'uscita nelle sale di "Star Wars 9" ripropone per i fan le classiche action figures "Kenner" degli anni '70.

Per i fan di lunga data delle action figures di Star Wars, ma anche per chi non è riuscito ad accaparrarsi le iconiche figures vintage dei personaggi originali prodotte da Kenner negli anni '70, diventate nel frattempo materia prima da collezionisti, Hasbro ha deciso di riproporre ai fan la linea originale che cambiato per sempre l'industria dei giocattoli. Da allora le quotazioni delle figures originali di "Una nuova speranza" sono salite alle stelle. Hasbro ha preso il controllo della licenza "Star Wars" nei primi anni '90 e ha lanciato una tonnellata di articoli in franchise sin dal 1995, con il rilancio dei personaggi classici in una linea di action figures formato "reboot".

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Ora Hasbro ha rivelato una nuova serie dal titolo Star Wars Retro Collection A New Hope, che include un totale di sette figures. Ci sono Darth Vader, Luke Skywalker, Principessa Leia, Han Solo, Chewbacca, uno Stormtrooper generico e un'edizione speciale di Grand Moff Tarkin. La figure di Tarkin arriva con la ristampa di Hasbro del gioco da tavolo Escape frome the Death Star (Fuga dalla Morte Nera). Le confezioni delle figures hanno lo scopo di imitare l'imballaggio originale con un effetto "vissuto", ma ci sono nuovi adesivi a specificare che si tratta dell'ultimissima nuova serie retrò di Hasbro.

E ora veniamo alla disponibilità, un primo stock di figures è andato esaurito a tempo di record e attualmente sono aperti i pre-ordini per una disponibilità fissata ad agosto. Trovate le figures disponibili in pre-ordine QUI e QUI.