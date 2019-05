Stasera in tv: "La scelta dei re" su Rai 3

Di Pietro Ferraro sabato 25 maggio 2019

Rai 3 stasera propone La scelta del re (Kongens nei), film storico del 2016 diretto da Erik Poppe e interpretato da Jesper Christensen, Anders Baasmo Christiansen, Tuva Novotny, Katharina Schüttler e Karl Markovics.

Cast e personaggi

Jesper Christensen: Re Haakon VII di Norvegia

Anders Baasmo Christiansen: Principe Olav

Tuva Novotny: Principessa Märtha

Katharina Schüttler: Anneliese Bräuer

Karl Markovics: Curt Bräuer

Juliane Köhler: Diana Müller

Erik Hivju: Colonnello Birger Eriksen

Espen Sandvik: Capitano Magnus P. Sødem

Arthur Hakalahti: Fredrik Seeberg

Rolf Kristian Larsen: Sergente Brynjar Hammer

Svein Tindberg: Peder Anker Wedel Jarlsberg

Gerald Pettersen: Primo Ministro Johan Nygaardsvold

Ketil Høegh: Ministro degli Esteri Halvdan Koht

Andreas Lust: Oberstleutnant Hartwig Pohlman

Jan Frostad: C.J. Hambro

Magnus Ketil Dobbe: Principe Harald

Sofie Falkgård: Principessa Ragnhild

Ingrid Ross Raftemo: Principessa Astrid

Udo Schenk: Adolf Hitler (voce)

Torfinn Nag: Capo della polizia Kristian Welhaven

La trama

Il 9 aprile 1940 la Norvegia viene invasa dalle forze navali e dall'aviazione della Germania nazista. Lo squadrone navale tedesco viene inviato ad occupare Oslo e sbarca alla fortezza di Oscarsborg, ma la resistenza incontrata costringe le forze di occupazione tedesche a rinunciare alla presa di Oslo, mentre la famiglia reale norvegese fugge insieme a 150 membri del parlamento a bordo di un treno speciale. Con la rapida avanzata delle truppe tedesche il parlamento raggiunge all'unanimità una risoluzione nota come "Autorizzazione di Elverum", per garantire al gabinetto di governo pieni poteri per proteggere il paese. A questo punto Curt Bräuer, ambasciatore tedesco per la Norvegia, chiede ufficialmente udienza a re Haakon (Jesper Christensen). Il diplomatico tedesco chiede ai norvegesi di cessare la loro resistenza e nominare il simpatizzante nazista Vidkun Quisling alla carica di primo ministro, rendendo così di fatto la Norvegia uno stato fantoccio della Germania. Haakon a questo punto si troverà ad avere un ruolo cruciale sul destino e il futuro della Norvegia di fronte all'invasore nazista...





Curiosità e colonna sonora



Il film è una coproduzione Irlanda e Norvegia



Il regista norvegese Erik Poppe ha diretto anche Hawaii, Oslo (2004), Mille volte Buona notte (2013) e 22 Luglio (2018).



L'attore danese Jesper Christensen che nel film intepreta Re Haakon VII ha interpretato ruoli in Melancholia e Nymphomaniac - Volume 1 di Lars von Trier ed è noto per il ruolo di Mr, White nei film di James Bond (Quantum of Solace, Casinò Royale, Spectre).



Il film è stato proiettato per la prima volta alla presenza della famiglia reale norvegese presso il palazzo reale a Oslo il 16 settembre 2016.



Le musiche originali del film sono del compositore Johan Söderqvist (Non desiderare la donna d'altri, Love Is All You Need, Kon-Tiki, Una folle passione).



La colonna sonora include i brani "Bel ami" di Jens Book-Jenssen e "Song of the Universal" di Nidarosdomens Jentekor & Trondheimsolistene.



